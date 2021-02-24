台灣父母花錢上「親子教育」課！吳鳳吐心聲：有需要嗎？

來自土耳其的「台灣女婿」吳鳳來台定居已長達14年，除了常在臉書分享自己的生活外，也因為婚後生了一雙可愛的寶貝女兒，與太太時常在社群網路上分享親子教育點滴與家庭生活，不過近日吳鳳被問到孩子的教育時，也整理了一番自己的見解分享給網友，意外讓不少新手父母同意的大讚「觀念正確！」。

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吳鳳昨（23）晚在

臉書發文

表示有時會有台灣的家長私訊詢問他「你怎麼教養孩子？像是雙語教育，自律跟學習等等怎麼做」，對此他則表示經過自己的觀察發現，台灣有不少家長都以為「親子教育」有一套固定的模式，但對他來說「世界上沒有一個固定的方法讓孩子100%成功，或者變成很棒的一個人！」。

▲吳鳳（左） 2015年和老婆Rynne結婚並育有2女。（圖／吳鳳臉書）

吳鳳指出先前就曾聽老婆說過，有專門的課程教爸爸「怎麼和孩子互動」、「怎麼留時間給孩子」，這就讓他納悶感嘆「這不是很正常的一件事嗎？如果有空我就陪孩子，很簡單的道理，還需要上課花錢學這個嗎？」，此外他也以自己父親的教育模式舉例「每一個爸爸的玩法不同，像我爸爸無法跟我們玩運動性的遊戲，因為年紀大，肚子也很大，不過他創造適合自己的玩法，就是這麼簡單」。

最後他也總結，不少台灣家長習慣照著步驟1、步驟2依序教導孩子，認為只要這麼做就能養育出完美的孩子，吳鳳直言「這個只能發生在電腦跟計算機上，而不是親子教育中！」，至於要怎麼做才是最好的教育方式，他也叮嚀家長「請不要給自己多餘的壓力，教育本來就是一輩子在進行中」。（編輯：楊智傑）