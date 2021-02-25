增加公民參與 民眾黨團呼籲：降低修憲門檻
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-25 10:47:20
在朝野的期盼下，立法院本會期組成修憲委員會，目前已有41個提案等待討論，但目前修憲案的門檻過高，導致修憲討論話語權被大黨的政治籌謀綁架，高門檻更排除了一般國民對於憲法議題的參與。台灣民眾黨立法院黨團今（25）日呼籲降低修憲門檻，以提升公民參與。
民眾黨立院黨團總召邱臣遠和張其祿委員今日召開記者會，邱臣遠表示，憲法作為根本大法，應該隨著時代的進步、隨著潮流的更迭去修正，使之更符合台灣人民的生活與社會發展。截至目前，台灣已歷經7次修憲，而在第7次修憲廢除國民大會後，立法院成為民意與立法的主要機關，憲法修正案和領土變更案經由立法院提出後，交由人民複決，但也造成修憲提案和公民複決門檻過高的問題，使得修憲案難以執行，過去曾有多次已組成修憲委員會，修憲行動卻虎頭蛇尾。民眾黨團認為，憲法規定了國家、政府與人民的交互關係，當憲法、憲政體制，不能回應民意或違反人民意志時，人民應該要有主動積極的空間。但在幾次的修憲中，人民卻始終是一個被動的回應者，修憲的高門檻不僅讓人民成為旁觀者，中小型政黨也跟著成為旁觀者，只因目前的規定，使得小型政黨根本沒有能力將提案送出院會。張其祿表示，目前修憲案須經立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數。以現況為例，若要修憲提案，需要85席立委出席且64名出席立委同意，還需要965萬人投票同意複決才能通過。「如此高的門檻，只要立院兩大黨其中一方不合作，修憲提案就直接破局！」即使通過提案，如何聚集965萬人的同意票，又是另一個艱難的挑戰。修憲對於多數政黨都如此困難，更別說人數過少的小黨，以及連提案都無法的公民與公民團體。張其祿進一步指出，舉凡內閣制、聯立制等議題，在這一次的修憲，也有很多長期關切憲改的民間團體都提出來，表示應該要在這次修憲委員會中一併處理。尤其像是聯立制的選制，它可以解決「票票不等值」的問題，讓小黨可以取得更符合其得票比例的國會席次，有助於政治多元發聲。民眾黨團表示，這次因各黨在18歲公民權、廢考監等案終成共識，立法院再次組成修憲委員會，應該趁此機會，調整憲法的體質，下降修憲的提案門檻與複決門檻，增加公民提案的機會，讓憲法更能讓人民參與。民眾黨提出，憲法修改應改為立法委員1/4提議，2/3出席，及出席委員2/3之決議，或得經2%之中華民國自由地區選舉人連署，就能提出憲法修正案。修憲案經中華民國自由地區選舉人投票，有效票過選舉人總額之半數，且有效同意票過有效票2/3複決，即通過。依照本黨修正提案，只要76名立委出席且51名出席立委同意，約965萬票複決有效票中，超過644萬票同意，即能通過修憲案。必須要降低修憲提案門檻，才能讓多元的意見與公民想像能進入修憲討論中。