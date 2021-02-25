香港國安預算費達278億元　使用詳情保密

（中央社記者張謙香港25日電）香港財政司司長陳茂波昨天公布，本地維護國家安全的支出預算費為港幣80億元（新台幣278億元），但沒有透露更多使用詳情；港府今天強調，香港國安工作訊息依法不予公開。
陳茂波昨天在年度財政預算案中公布了相關數字，他其後回答記者問題時只簡單地說，80億元的國安開支是準備在未來幾年使用的。他說，根據香港國安法，他每年都要向立法會提交相關資料，日後會有機會進一步說明支出詳情。香港國安法在2020年6月30日通過，這是港府首次編列相關預算。港府發言人今天就相關開支進一步指出，當局在有關維護國安開支的撥款嚴格按照香港國安法進行。根據香港國安法第19條，經行政長官批准，財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項，以支付涉及國安的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港現行法律限制。發言人說，財政司司長須每年就該款項的控制和管理向立法會提交報告。就此，財政司司長已作出80億元的撥款，用以支付關於維護國安未來數年的開支，稍後也會向立法會提交報告。發言人說，相關款項只供港方使用，與北京中央駐港維護國家安全公署的經費無關，後者的經費由北京中央財政保障。發言人並指出，根據香港國安法第14條，香港維護國家安全委員會的工作不受香港任何機構、組織和個人干涉，工作訊息不公開。因此，除上述說明外，港府對有關撥款沒有進一步資料可以提供。（編輯：張淑伶）1100225