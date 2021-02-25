名家論壇》錢震宇／什麼才是兩岸的東風雨露
文/錢震宇
2021-02-25 16:37:23
新任陸委會主委邱太三上任後，提出「務實說」，表示在後疫情時代兩岸勢必會恢復交流，希望從非政治層面開始，期待兩岸未來能春暖花開，此言被認為是釋出善意。然而，仔細解構邱太三的話語，本身就存在極大的矛盾，畢竟兩岸政府存有認知上的歧異，要談務實就避免不了面對政治現實及分歧的現況；若想跳過政治，除非先能擱置，否則就像雙向列車，永遠不會開往同一個方向。
面對兩岸僵局，邱太三很快地提出蔡政府的論點，看似充滿期待，卻又設下好幾道關卡，首先是他設下「九二共識」框架，表示兩岸對九二共識的內涵，在陸方做出新的「加註」後，我方要再做出衍生的空間已經很小且聲明台灣民眾無法接受。邱太三顯然已重新定義「九二共識」，並否定這樣的一個溝通前提。可是，回到蔡英文第一任就職演說內容，談到兩岸部分。蔡英文說，兩岸之間的對話與溝通，我們也將努力維持現有的機制。1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。這顯示，蔡英文當時承認並尊重「九二共識」，即便對於「九二共識」的內容彼此有不同解釋，但基本上還是遵循這樣的一個方針。但在經過包括反送中事件、《告台灣同胞書》發表40週年、中美對抗等事件，最後蔡英文第二任選舉過後，即使「九二共識」在兩岸間完全沒有討論或協商，還是被民進黨拿走詮釋權，定義成台灣民眾無法接受的交流前提。再者，蔡政府設下的第二道關卡就是強調「後疫情」時代兩岸交流勢必會恢復，為何要強調「後疫情」呢？難道去除疫情的因素，兩岸原本溝通無礙嗎？還是因為疫情的關係，讓民進黨可以有理由去掩蓋兩岸間的齟齬，並趁勢將疫情的發生歸因於對岸？而當疫情可能告一段落，美國總統拜登當選等諸多因素產生，蔡政府不得不「微調」她對於兩岸可能因而產生的變化，在說法上做出些許的改變，更保留了彈性。這也顯示，兩岸關係受制於外在的因素還是很大，疫情只是一個藉口，真正的關鍵還是在於蔡政府是否願意真正解決兩岸問題，還是當成籌碼，持續押注美方？邱太三希望雙方務實看待未來的交流要「同惠其利」。可是，務實看待卻不願正視分歧，更不願意面對過去已經建立的基礎，把責任歸咎於一方或許輕鬆簡單，但兩岸若真要和緩，「絕不會是只有一方的責任」。邱的說法，只是把言詞放軟，但實質排拒的做法還是沒變。蔡英文不冒進或許是讓兩岸至今還能勉強維持衡平，但在雙方都有堅持的原則下，要談甚麼都不是容易的事，何況見面，以至於兩岸關係淪為各說各話、對內宣傳的樣板而已。所以兩岸的第一步不該是喊話，應該是設法面對既有的分歧，民進黨既然不要「九二共識」，就應該拿出一套可以說服對岸開啟對話的論述，而不是一再地強調我們很願意，是對方不誠心。蔡政府希望兩岸春暖花開。國台辦回應，春暖需要有東風，花開需要有雨露，這東風雨露會是「九二共識」嗎？還是兩岸間至今缺乏的「善意與誠意」？●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]