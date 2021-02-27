台灣出口暢旺背後隱憂 專家點出3大關鍵問題
記者顏真真/台北報導
2021-02-27 19:30:00
2020年台灣出口貿易在疫情干擾下呈現開低走高，不僅出口成長率達4.9%，甚至不可思議的創下出口金額歷史新高，不外乎3個原因，包括疫情控制得宜、全球搶攻5G通訊商機台灣供應鏈因而受惠、美、中兩大國互槓下加速兩國供應鏈「去中化」及「去美化」，反而形成集中訂單在台灣的情況。只是在台灣樂觀看待出口暢旺的同時，中華徵信所也點出台灣出口轉型的3大關鍵問題，產官學若不能正視這些問題，不僅導致台灣產業發展不均衡，甚至可能影響產業生存。
台灣出口暢旺背後隱藏的第一個問題，就是「台灣出口結構問題」。中華徵信所分析，從近20年台灣出口貿易結構來看，中間產品出口占比不僅一直居於65%以上的最關鍵地位，而且占比越來越高。2002年台灣中間產品的出口占比為66%，並逐漸遞增到2008年的79%，近10年來則沒有太大變化，2020年中間產品的占比仍高達77.1%之多。相對資本財在2002年的出口占比就只有16.9%，並且逐年下降至2009年的10.6%，2020年占比也只有13.4%。至於消費品的出口占比2002年為16.9%，並呈現逐年快速下滑，2020年出口占比竟只剩下8.9%，出口占比較2002年幾近腰斬。中華徵信所認為這很明顯的台灣出口貿易結構，在近20年呈現的是出口占比不斷往中間產品靠攏，導致資本財與消費品的出口占比持續下降。這雖然突顯台灣產業代工和產業分工的特性，但更顯示台灣在出口轉型上無法突破中間產品的出口路線，導致資本財和消費品的出口占比大幅下降，也就是出口轉型基本上是失敗的。同時由於出口金額的持續成長，掩蓋了出口結構嚴重失衡的情況，就更分散了對出口結構失衡的關注力道。台灣出口第二個問題則是「出口產品集中性問題」。中華徵信所分析，2002年電子零組件加上資通訊產品合計出口占比已達40.21%，成為我國出口主力產品。但當年基本金屬及其製品出口占比也達9.26%，紡織品出口占比8.96%，機械占比8.52%，橡膠塑膠占比6.51%，電機產品出口5.76%，出口占比低於5%的只有運輸工具（3.59%）、化學品（3.56%）、光學產品（2.55%）、礦產品（1.71%），整體產品出口占比結構還算均衡。到了2020年僅電子零組件出口占比就暴增到39.27%，資通與視聽產品出口占比雖大幅下降到14.24％，但兩者合計出口占比已經逾半高達53.51%，形成電子業出口獨大情況。基本金屬、機械及橡塑膠產品是出口占比雖還能維持在5%以上的產品，但是出口占比也分別下降到7.38%、6.34、6.15%。電機產品及運輸工具出口占比則分別下降至3.15%及3.18%，慘不忍睹的是紡織品出口占比重摔至2.18%。化學品、光學器材及礦產品出口占比雖然上升，但是上升幅度都僅在1個百分點左右。電子零組件及資通視聽產品的出口興衰幾乎決定當年出口成長與否。不過，出口產品的集中性也相對擠壓其他產業的發展，使得台灣整體產業發展均衡因此受到破壞。例如台灣一直要往上發展機械產業，但是2020年機械產品的出口比重卻只占6.34%，反而較2002年下降2.18個百分點；光學器材的出口金額較2010年高點的211億美元衰退了44.11%，出口占比也較2010年的7.59%下滑了4.18個百分點。除了電子零組件產品，其他出口產業都沒有亮點。由此看來台灣產業的不均衡發展其實由來已久，但是沒有找解決之道。台灣出口轉型的第三個問題就是「出口過度倚賴中國大陸」。中華徵信評認為雖然台灣希望減少對中國大陸的倚賴，但是實際上兩岸經貿的黏著度一直很高，2002年台灣中國大陸（含香港）的出口占比就已達32.3%，並且一路扶搖直上。而且在2018美中貿易戰之後也沒有因而降低，甚至在新冠肺炎疫情後，2020年台灣對中國大陸出口比重還創下43.9%的歷史新高。儘管2020年來自美國的出口訂單占29.6%，高於來自中國大陸訂單的26.5%，但是實際反映在出口占比上對中國大陸出口占比卻遠超過美國的14.6%。關鍵就在於美國訂單的最終出貨地點很多是在中國大陸，也就是間接出口至中國大陸的訂單比比皆是。若進一步比較2020年電子產品（主要包IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體、被動元件）出口訂單1614億美元，來自中國大陸的訂單就高達635億美元，遠高於來自美國訂單的470億美元，同樣可以看出電子零組件的出口訂單也是以中國大陸為主，而不是想像中的美國。這也就顯示，台灣想要和中國大陸在經貿關係上脫鈎，現階段是非常困難實現的事。中華徵信所強調，往中間產品靠攏、電子業獨大、倚賴中國大陸的3大出口關鍵，固然有其歷史背景，但是就台灣產業發展及出口轉型而言，這3個關鍵的背後所引發的產業發展不均衡，甚至於導致部份產業出口占比持續下降，可能影響產業生存，卻是產官學不能不正視的問題。