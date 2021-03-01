連假打卡新地標！大麥克大型裝置藝術搶先看
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-01 13:00:00
台灣蔚為美食寶島，許多國際品牌也推出不少在地化的特色商品和亮眼的行為活動，讓台灣在國際上再掀話題，連鎖速食業者日前宣布將與藝術團隊合作，於松菸展出「城市印象大麥克」，同時於活動期間贈送買1送1兌換券，預計在連假再掀話題。
麥當勞自1967年起，大麥克已推出53年，而自1984年來台經營並在地深耕後，陪伴台灣人走過37年歲月，台灣麥當勞攜手《白晝之夜》藝術創作團隊「步里赫森」，2月27日起至3月1日於松山文創園區，限期推出《城市印象大麥克》藝術展。這場展覽以探索台灣的城市風貌出發，找到大麥克誕生年代的台灣建築中，與光影共舞、最具代表性的「花窗」作為主要設計元素，搭配「花磚」、「壓花玻璃」，利用多元媒材及複合製程，打造出巨型大麥克裝置藝術，呈現迷人光影效果，讓您如同穿梭於台灣新舊交織的巷弄中，感受日常街景的溫暖。藝術家江卉菁表示，大麥克由多樣新鮮食材組成，共譜出台灣人民記憶中的好滋味，如同當年經濟起飛的台灣，多元建築元素與在地文化在台灣城市中共存與融合。而無論時代怎麼變遷，台灣在地的美仍深植民眾心中，就像大麥克持續伴隨台灣顧客的每一天。