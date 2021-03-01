距2022還1年！民眾黨台北市議員提名卡位戰開打

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，劍指2022地方首長及縣市議員選戰的態勢相當明顯。其中柯文哲執政長達6年的台北市，也被視為是民眾黨最重要的灘頭堡。台北市長接班人雖然早早定調由副市長黃珊珊接棒，不過台北市內各區的市議員提名，黨內已經提前開始上演卡位戰。

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其中內鬥聲浪最高的莫過於大安文山區。2020年曾代表民眾黨投入區域立委選戰的張幸松、民眾黨中執委張凱鈞，以及前立委劉文雄之子、黃珊珊辦公室機要幕僚劉瀛仁，都是現階段檯面上表態有意投入選戰的人選。由於彼此互不相讓，更讓張幸松直接在臉書上PO文抨擊「基本尊重在哪？區域立委是炮灰嗎？」

內鬥癥結點在於張幸松認為，2020年立委選戰後，他就積極深耕文山區，甚至為民眾黨成立地方服務處，不過現階段卻打算讓劉瀛仁空降，質疑黨內不公。而同樣的情況也發生在士林北投區，現任市議員陳建銘的女兒陳思宇，與台北市政府副發言人黃瀞瑩，似乎同樣有相同的矛盾。

對此基層人士認為，民眾黨前年8月才正式成立，面對緊接著而來的2022年選舉，應該提前確定候選人，並且早早開始布局，才有可能在藍綠夾殺的地方選戰中佔有一席之地。不過身為黨主席的柯文哲，卻多次在媒體鏡頭前直言「投票日半年前再開始就好」，讓基層人士相當擔憂。

基層人士直言，現階段黨中央卻有點置之不理的感覺，「黨中央態度就是歡迎你來參選，但提不提名你還是未知數。」對此民眾黨則回應，3月3日召開的中央委員會議，即將定調各縣市的黨部主委人士，對於相關選舉進程才會慢慢啟動，未來也將針對可能引發紛爭的選區，進行相關人選的協調與溝通。