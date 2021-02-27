名家論壇》沈榮欽／一個中國經濟制裁的故事
文/沈榮欽
2021-02-27 11:15:45
【本文由沈榮欽授權刊登】
中國以防疫為名禁止台灣鳳梨進口，只不過是近年來挾龐大市場，惡意將農業交易政治化的又一案例 。不久前中國才以同樣的方式對付加國農業，這是另一個關於中國農業經濟制裁的故事。2018年末，華為孟晚舟在溫哥華機場遭到加拿大皇家騎警逮補，將由法院審理，是否依據美加之間的引渡法，將之送交美國。消息傳來，中國政府除了立刻表示抗議之外，還採取了兩項報復行動：人質外交與經濟制裁。兩名加拿大人遭到中共逮補，不同於孟晚舟案的透明與正當程序，中共不僅未公佈兩名加拿大人遭到逮補，並且在沒有律師、不准接見與充滿威脅的環境下審訊。相較孟晚舟至今仍住在溫哥華豪宅成為當地華人社交圈的女王，加拿大人質仍拘禁在惡劣的環境下。中國同時對加拿大採取經濟制裁。經濟制裁是中國十分慣用的報復手段，我會在《新新聞》專欄中闡述。中國當時選擇禁止進口油菜籽為報復手段。這是因為油菜籽為加國最重要的農產品之一，加拿大是全球最大的油菜籽生產國和出口國，而中國是其最大出口市場，佔總出口的40%。中國當然不會明說禁止進口油菜籽是為了報復孟晚舟案，而是以發現害蟲為由，全面禁止進口。但這並非中國首次對加國油菜籽設限，早在2009年，中國就嘗試過以害蟲為由設限，三年後解禁，2016年再度以害蟲為由，要求加拿大油菜籽里的「雜質」，從2.5％減少到1％。這是荒謬的，因為全世界沒有任何國家的油菜籽的雜質可以達到這個標準。所謂的害蟲，也經科學證實早已解決，中國太習慣以市場龐大的規模恣意對其他國家施展經濟制裁，完全不顧WTO的國際規範。加國農業廠商從與中國長年交易的經驗得知，中國政府向來將農業採購視為政治而非商業活動。禁止進口油菜籽後，加國的油菜籽產業大受打擊，加國也到WTO控告中國；但事實上中國同樣受到影響，現在必須以較高昂的價格購買品質稍遜的產品製成動物飼料，傷害了中國的農牧業。2020年4月，儘管孟晚舟仍未獲得釋放，但是中國已經理解無法以禁止進口油菜籽迫使加國就範，中國才剛從非洲豬瘟大撲殺中緩緩復原，要重建豬隻數量，對飼料需求大幅增加，為了重建豬隻產業，中國急需加國的油菜籽，而所謂的禁止進口，最後還是透過別的進口商以較高的價格採購。中國因此悄悄解禁，而且立刻狂買加國油菜籽，造成去年即使加國出口油菜籽已經增加33%，仍然供不應求，造成農糧價格狂飆，油菜籽價格達到十三年來的新高，而中國也彷彿過去對於加國油菜籽農業的倨傲態度從不存在，對加國展開笑臉，要求確保油菜籽能夠優先賣到中國。●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com