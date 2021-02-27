美保守派大會出現金閃閃川普雕像　被諷偶像崇拜

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國保守派今天在「保守政治行動會議」（CPAC）年度大會上頌揚前總統川普，甚至推出金光燦燦的川普雕像，凸顯他仍是共和黨內一股不可小覷的政治勢力。
「保守政治行動會議」在佛羅里達州奧蘭多市舉行，川普預定於28日在會上發表演說。主辦會議的是「美國保守聯盟」（American Conservative Union），聯盟主席施拉普（Matt Schlapp）與川普走得很近。路透社報導，今年的「保守政治行動會議」無疑是獻給川普，在會場入口處，川普穿西裝、打著紅領帶、配上星條旗短褲的金色雕像昭示了這一點。根據社群媒體上的影片，有兩人用輪車推著這座比真人大的雕像穿過會議中心大廳，沿路有民眾舉起手機拍照。這座雕像呈現卡通化的川普，頭部特大，手裡拿著一支尖端帶有星星的魔杖。目前還不清楚這座雕像為什麼會出現在會場。在網路上，這座雕像立刻引來嘲諷，有些人把它比擬為聖經舊約所描述，以色列人製造金牛犢像，激怒了先知摩西。「今日美國報」（USA Today）報導，61歲的雕像製作人澤岡（Tommy Zegan）將這件作品命名為「川普與魔杖」，他說：「這是保守派會議，而保守派人士挺川普。」但共和黨籍聯邦眾議員金辛格（Adam Kinzinger）推文說：「偶像崇拜不是保守派作風。#恢復我們的共和黨（#RestoreOurGop）」川普先前被控煽動國會大廈暴動事件，遭眾院彈劾，有10名共和黨籍眾議員倒戈投下贊成票，金辛格是其中之一。主要的保守派國會議員都有出席致辭，包括聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、柯頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley），以及眾議員史卡利斯（SteveScalise）和蓋茨（Matt Gaetz）。克魯茲說：「我告訴你，川普穩如泰山。」蓋茨自稱是保守運動中的「挺川普、美國優先」一派，還說這其實不算一派，因為整個運動都是如此。蓋茨似乎還預估了川普未來的角色，他認為：「川普可能還沒徹底抽乾沼澤。」川普曾喊出「抽乾沼澤」（drain the swamp）的口號，意思是改變腐敗的政治生態，他正考慮於2024年總統大選捲土重來。代表佛州的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）可能也有意參選，他試圖謹慎地一邊向川普宣誓效忠，一邊展現自己爭取大位的意願。他說，「川普總統是有缺點」，但也讓共和黨更加親近藍領美國人，共和黨若回到過去的老樣子，就贏不了未來的選舉。川普上月20日正式卸任，他任期最後幾週在騷亂中度過。他堅稱去年11月的總統大選存在大規模舞弊，他的支持者進而於上月6日硬闖國會大廈，試圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選，事件最終造成5人死亡。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100227