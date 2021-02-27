陸回函堅稱「鳳梨禁令」符合法規！防檢局盼啟視訊會議
編輯林莞茜／綜合報導
2021-02-27 21:03:21
中國大陸日前宣布將自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，農委會動植物防疫檢疫局今（27）日表示，26日晚間接獲陸方回應，稱其「鳳梨禁令」符合相關法規及標準，防檢局則稱我方已採行有效強化措施，建議儘速展開雙邊技術性視訊或實體會議討論，並依國際規範即刻取消暫停措施，恢復鳳梨貿易。
防檢局指出，昨日晚間接獲大陸方面透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台回應我方，表示暫停我方鳳梨輸入符合其相關法律法規及標準。防檢局也旋即再度回應，強調我方已採行有效強化措施，再次建議儘速展開雙邊技術性視訊或實體會議討論，並依國際規範即刻取消暫停措施。防檢局進一步說明，自109年10月19日採行強化措施迄今，輸陸鳳梨656批均未接獲中國大陸不合格通知，顯示措施確實有效符合陸方規定，爰於昨日傍晚接獲陸方就鳳梨案第二次聯繫文書，旋即回復陸方，強調我方已加強人員教育訓練、供果園田間管理、集貨包裝場選別、輸出前邊境查驗等系統性管理措施，並加倍執行輸出檢疫檢查，請陸方應依據WTO/SPS協定，於規定輸入檢疫要求時，考慮對貿易影響最小的適當措施，且該些害蟲實可以燻蒸檢疫處理去除風險，應儘速展開技術性對話，儘速取消暫停禁令，以順利解決本案。最後，防檢局提到，為協助我國優良鳳梨及其他農產品外銷，將持續爭取雙邊諮商解決專業技術問題，並加強檢疫檢查，確保輸出農產品符合輸入國檢疫要求。