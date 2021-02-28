免驚免煩惱 中國暫停禁口鳳梨蔡英文：不讓農民收入減少
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2021-02-28 19:02:21
中國片面宣布3月起禁止我國鳳梨輸入，總統蔡英文今（28）日在訪視高雄鳳梨農時強調，政府一定會保護農民，不讓農民的收入減少，也強調危機就是轉機，期望利用這個機會讓臺灣鳳梨打開出口的管道，只要臺灣人團結，一定可以把困難解決，「大家一起來打拚」。所以她要跟大家說，今天來只講一件事，免驚、免煩惱，政府挺你。
蔡英文今天在高雄參加二二八中樞紀念儀式後，下午馬不停蹄地在高雄市長陳其邁、農委會主委陳吉仲的陪同下，出席「政府相挺 農友放心」記者會。 蔡英文表示，幾天前，陳吉仲跟她報告中國要暫停輸入臺灣鳳梨的事情，這個暫停的動作不符合貿易規定，也是不合理的措施。她告訴陳吉仲，「不能夠讓農民的收入減少，要維持穩定」的原則，一定要守住。對於出口對象不合理的措施，政府首先要做的就是要保護農民，不讓農民受到影響及損失，這是政府最重要的事情。蔡英文指出，陳吉仲剛才也跟大家報告過要怎麼做，政府已經在動作了，市長也加碼要相挺。全台灣的人現在都在吃鳳梨了，消費者不要急著吃鳳梨，因為後面還有很多鳳梨要上市。大家把訂單弄好，讓農委會調配，讓每一個地方、在每一個時間出來的鳳梨，都以最好的價錢銷到消費者、加工品廠商和國外客戶。蔡英文也以自己為例說，她以前是做談判的，在國外也讀過書，吃過很多不同地方的鳳梨，她覺得台灣的還是最好吃，所以要對台灣的農產品有信心。接下來就是政府的事，一定透過種種機制把台灣的鳳梨銷售到全世界每一個市場。現在有一個好的開始，日本2月已經增加很多訂單，她相信在未來的幾個月，訂單一定更多，會有更多國家來下訂單。