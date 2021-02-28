阿嬤半夜拿2包鹽酥雞回家！孫女揭「無奈內幕」：太討厭
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 20:48:57
不少人喜愛吃「鹽酥雞」，多數攤販也都採用現點現炸，保持良好口感。不過就有一名女網友無奈表示，開鹽酥雞攤的阿嬤在半夜收攤回家後，帶回2大包食物，原因曝光也讓網友們火大。
原PO在臉書《爆怨公社》講述過程，「阿嬤半夜突然在樓下喊我名字，要我下去吃東西，一看才發現有兩大包食物，裡面有甜不辣、魚板、米血、鹽酥雞、雞皮、雞屁股、雞心等」。原PO隨後好奇問「怎麼有這麼多？」還以為是阿嬤精心打造的「養豬計畫」，不過阿嬤則無奈表示「有客人叫一叫後，沒來拿的」。她也只好拿起食物幫忙消化，一吃才發現辣度很高，超出自己的耐辣程度，「因為阿嬤以為客人會來拿，所以一直等到收攤，才沒有回鍋炸消除辣粉」，但又害怕浪費食物，原PO只好邊喝水邊吃完，「最討厭點了又不來拿的人，還給我點大辣」。完整過程曝光後也引發網友討論，「點了又不拿！這種人最可惡」、「希望叫阿嬤改成點完先結帳，這樣就算客人不拿，錢已經收了」、「做生意的都知道這種無奈」、「最討厭這種人了，叫了又不來拿，所以我現在都取消電話訂餐，要吃就來現場等」。（編輯：潘毅）