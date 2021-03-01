金球獎／《王冠》奪3大獎！最佳影集、視帝、視后都抱走

第78屆金球獎頒獎典禮在台灣時間今（1）日早上揭曉得獎名單，這次受到疫情影響，首次採用跨美東、美西兩地直播的形式舉行，由蒂娜費（Tina Fey）、愛咪波勒（Amy Poehler）分別在曼哈頓、洛杉磯兩地主持。電視類部分，《王冠》抱走3大獎，除了拿下劇情類最佳影集之外，喬許歐康納、艾瑪柯琳也分別搶下視帝和視后。
完整得獎名單
電影類
最佳導演：
最佳劇本：《芝加哥七人案：驚世審判》
劇情類最佳影片：劇情類最佳男主角：
劇情類最佳女主角：
最佳男配角：丹尼爾卡盧亞／《猶大與黑色彌賽亞》
最佳女配角：
最佳動畫片：《靈魂急轉彎》
最佳外語片：《夢想之地》
音樂及喜劇類最佳影片：
音樂及喜劇類最佳男主角：
音樂及喜劇類最佳女主角：裴淳華（羅莎蒙派克）／《詐欺女王》最佳原創電影音樂：《靈魂急轉彎》
最佳原創電影歌曲：“IO SÌ (SEEN)” ／《來日同行》
終身成就獎：珍芳達
電視類
劇情類最佳影集：《王冠》劇情類最佳男主角：喬許歐康納／《王冠》
劇情類最佳女主角：艾瑪科林／《王冠》最佳男配角：約翰波耶加／《小斧頭》最佳女配角：最佳迷你劇集及電視電影：迷你劇集及電視電影類最佳男主角：馬克魯法洛／《他是我兄弟》迷你劇集及電視電影類最佳女主角：音樂及喜劇類最佳影集：《富家窮路》音樂及喜劇類最佳男主角：傑森蘇戴西斯／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》音樂及喜劇類最佳女主角：凱薩琳奧哈拉／《富家窮路》終身成就：獎諾曼李爾
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