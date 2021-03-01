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金球獎／《王冠》奪3大獎！最佳影集、視帝、視后都抱走

娛樂中心/綜合報導

2021-03-01 10:20:50｜2021-03-01 11:07:51

▲第78屆金球獎頒獎典禮登場。(圖／ Golden Globes官方臉書)
▲第78屆金球獎頒獎典禮登場。(圖／ Golden Globes官方臉書)

第78屆金球獎頒獎典禮在台灣時間今（1）日早上揭曉得獎名單，這次受到疫情影響，首次採用跨美東、美西兩地直播的形式舉行，由蒂娜費（Tina Fey）、愛咪波勒（Amy Poehler）分別在曼哈頓、洛杉磯兩地主持。電視類部分，《王冠》抱走3大獎，除了拿下劇情類最佳影集之外，喬許歐康納、艾瑪柯琳也分別搶下視帝和視后。

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完整得獎名單


電影類

最佳導演：

最佳劇本：《芝加哥七人案：驚世審判》

劇情類最佳影片：

劇情類最佳男主角：

劇情類最佳女主角：

最佳男配角：丹尼爾卡盧亞／《猶大與黑色彌賽亞》

最佳女配角：

最佳動畫片：《靈魂急轉彎》

最佳外語片：《夢想之地》

音樂及喜劇類最佳影片：

音樂及喜劇類最佳男主角：

音樂及喜劇類最佳女主角：裴淳華（羅莎蒙派克）／《詐欺女王》

最佳原創電影音樂：《靈魂急轉彎》

最佳原創電影歌曲：“IO SÌ (SEEN)” ／《來日同行》

終身成就獎：珍芳達

電視類

劇情類最佳影集：《王冠》

劇情類最佳男主角：喬許歐康納／《王冠》

劇情類最佳女主角：艾瑪科林／《王冠》

最佳男配角：約翰波耶加／《小斧頭》
最佳女配角
最佳迷你劇集及電視電影：
迷你劇集及電視電影類最佳男主角：馬克魯法洛／《他是我兄弟》
迷你劇集及電視電影類最佳女主角
音樂及喜劇類最佳影集：《富家窮路》
音樂及喜劇類最佳男主角：傑森蘇戴西斯／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
音樂及喜劇類最佳女主角：凱薩琳奧哈拉／《富家窮路》
終身成就獎諾曼李爾
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