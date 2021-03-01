中共擴大述職者　港媒：凸顯習近平權威

（中央社記者張謙香港1日電）據分析，向中共中央和總書記習近平述職的黨高層近日又再擴大，進一步凸顯出習近平的政治權威，鞏固其領袖地位。
星島日報今天刊登文章指出，新華社昨天報導，根據黨中央有關規定，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員、最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記每年向黨中央和習近平書面述職。報導表示，有關人士近期已按規定向黨中央和習近平述職。文章表示，根據上述報導，除了政治局委員、中央書記處書記、副總理、國務委員，中共黨內的全國人大副委員長、全國政協副主席及「兩高」首長都要向習近平述職。文章認為，這顯示出中共述職者不斷擴大，進一步凸顯出習近平的權威，鞏固其領袖地位。據分析，習近平在中共18大執政後，只要求國務院等5大國家機關黨組向政治局常務委員會報告工作；中共19大後，進一步要求所有政治局委員每年向中央總書記述職。如今，述職人士擴大至所有黨內的中央領導人，習近平可藉此牢牢掌握他們的一舉一動。翻查資料，中共中央政治局委員於2018年3月首次向黨中央和習近平作出書面述職，新華社當時曾報導，這是中共19大以來為加強和維護黨中央集中統一領導的重要制度安排。（編輯：張淑伶）1100301