中國兩會去年罕見不設GDP目標 專家：今年可能高於2.3%
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-02 10:36:33
中國全國人民代表大會、政協會議（兩會）即將於3月5日、4日在北京召開，去年受到疫情衝擊兩會破天荒未設置GDP目標，但官方多次強調去年GDP成長2.3%，在全球經濟因疫情衰退下仍有亮眼成績。今年外界持續關注兩會是否會設置GDP成長目標，數字會比2.3%高還是低？
中國全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民向《中新社》表示，考量到中國「十四五」的5年發展計畫、2035的發展目標，加上相較去年，今年COVID-19疫情趨緩，「兩會」應該會提出GDP目標。楊偉民認為，從未來實現現代化國家的目標來看，今年還是有必要設定增長速度目標。中國金融四十人論壇成員、長江證券首席經濟學家伍戈則分析，今年仍然很難設置經濟增長目標，原因主要是去年基數過低，另外，中國近年更加注重「高質量」（高品質）的經濟成長，可能會淡化經濟成長目標。政府工作報告可能會更加關注，例如就業，等民生指標。同時，伍戈預測今年中國財政赤字預計會向3%收縮；隨著經濟復甦，貨幣政策可能回歸常態，預計社會融資可能在今年大多時候都會呈現收斂的趨勢。《路透社》近日分析，中國今年也許會參照去年做法，不設置GDP成長目標，而是通過就業、物價等其它綜合指標的設定，以實現「六穩」、「六保」的經濟社會目標。報導指出，根據各地政府召開的兩會後發布的數據看，不少省份將今年的經濟增長目標設定在6%以上。同時，中共國家統計局2月28日公布數據顯示，2020年生產總值達101.6兆元人民幣，比上年增長2.3%。