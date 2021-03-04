麥當勞咖啡升級了！買麥當勞咖啡送朋友再享1杯回饋

全台灣最美的McCafé咖啡師是哪一位？實力派演員陳庭妮出演麥當勞全新迷你劇集《McCafé：從喝杯咖啡開始》，首次詮釋大家相當熟悉的McCafé咖啡師，除了吸睛外型，調製咖啡的專業度與帶給顧客的溫暖感受，完全不輸正牌咖啡師，在劇中輕鬆收服常客作家(黃健瑋飾)的心。

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台灣麥當勞繼與設計師詹朴(ApuJan)合作跨足設計界、與故宮精品合作跨足文創界後，近日更首次推出迷你劇集《McCafé：從喝杯咖啡開始》，由知名導演蕭雅全執導，藉由在McCafé發生的對話，發展出多段故事，從一杯好咖啡開啟對話，在咖啡時光中創造無限可能。

麥當勞McCafé全面升級 3大堅持造就一杯好咖啡

麥當勞咖啡之所以大受好評，其實背後源自於McCafé的3大堅持，除了使用日本人氣品牌UCC嚴選咖啡豆、台灣在地新鮮烘焙，藉以保留了阿拉比卡咖啡豆的濃郁與多層次香氣，更由台灣咖啡大師周溫培，依據三大產區的阿拉比卡咖啡豆的特性、台灣水質，以及台灣消費者口味，調配出專屬於McCafé的黃金比例咖啡，從香氣、口感到風味，都是最佳表現。

不僅如此，部分餐廳擁有通過專業訓練的McCafé咖啡師嚴格把關咖啡品質，除了要對咖啡豆充分了解，同時須具備咖啡的調製技術、熟稔機器操作與維護保養觀念，並且隨時保持對咖啡的熱忱，才可獲得McCafé咖啡師星級的頭銜。用心堅持，讓每一杯McCafé都是好咖啡。

藉由3大堅持全面升級的McCafé，也攜手LINE酷券提供限期優惠，自3月5日上午11:00起至3月7日止，於LINE酷券購買McCafé中杯特選那堤(冰/熱)或特選黑咖啡(冰/熱)，享同品項買1送1(限同容量、同冷熱飲)，更貼心的是，於3月8日上午11:00起至3月10日止，只要在LINE酷券購買McCafé中杯特選那堤(冰/熱)或特選黑咖啡(冰/熱)送給親友，自己也能免費獲得同品項1杯，即使是分隔兩地的朋友、情人，也能透過一杯咖啡的時間，一同擁有得來不易的咖啡時光。