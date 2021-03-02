藻礁公投連署破30萬 經濟部：將公開資訊、參與公投辯論
記者吳承翰／台北報導
2021-03-02 10:48:08｜2021-03-02 11:12:36
環保團體發起「搶救藻礁」公投連署，在國民黨、民眾黨、時代力量紛紛公開支持後，上周連署已破30萬份，目前仍持續增加中。今（2）日台灣民眾黨立委賴香伶在立法院院會質詢時，指出藻礁議題發酵後，經濟部做梗圖解釋，隨後被網友變造、攻擊環保團體擁核。經濟部長王美花答詢時說，經濟部有義務揭露正確資訊，讓民眾了解議題內容。而對於公投連署跨過門檻、在截止日前有望爬到45萬大關，王美花表示，會按照中選會規定，指派代表參加公投辯論會。
賴香伶認為，公投連署上看45萬大關，代表經濟部跟環團的說法有出入，國人有疑慮。賴問「沒有替代方案嗎？台北港或林口港？」王美花強調，若把天然氣接收站改在台北，一來台北港沒做過環評，二來港口要興建、管線建置也相當困難，估計至少要11年後才能完成，問題非常多。賴香伶指出，從去年6月，農委會主委陳吉仲主動承擔，要幫環團辦辯論會，但發生萊豬進口，陳無力顧及環團，到了今年，環團追問辯論會進度，也獲得「已經發動公投，政府不方便處理」，一再地拖延消耗雙方互信基礎，賴再問「至少8月公投前，辦5場辯論會？」王美花則表示，經濟部會充分供開資訊，辯論的部分都按照中選會相關規定。行政院長蘇貞昌則補充，公投的結果，經濟部一定會尊重，但在環保的同時維持供電穩定是政府的責任，經濟部會公開相關資料，讓人民了解藻礁議題。蘇貞昌最後強調，不管是政府、環團，對於愛護台灣、永續發展的心都是一樣的，「政府絕對不會帶頭抹黑環團，把他們打成擁核者」。