冠軍不是珍珠！12款手搖飲「配料熱量」排行出爐　網驚呆

台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮，不過許多人喝手搖飲是屬於「無料不歡」的，一定都要加些「配料」才滿足，可是你知道嗎，其實這些配料的熱量也是不容小覷，對此，營養師高敏敏就分享了「12款手搖加料的熱量排行榜」，讓網友們看完直呼「好可怕」。

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營養師高敏敏在臉書粉專發文，分享了「12款手搖加料熱量排行榜」，其中配料包含了奶蓋、珍珠波霸、粉條、芋圓、OREO脆片、布丁、椰果、蒟蒻、仙草凍、愛玉、寒天還有蘆薈。

▲營養師高敏敏在臉書粉專發文分享了「12款手搖加料熱量排行榜」。（圖／《高敏敏 營養師》授權提供）

另外像是珍珠波霸奪下第二名、Q彈有勁的粉條排第三，芋圓則是拿下第四。高敏敏提到，「以上是大約『加一份』的熱量估值，布丁則是加一顆就加了110大卡，澎湃一點加到兩顆布丁的就是+220大卡了」，她也提醒，「基本上每一樣料都會蜜過糖才會有香甜的味道，所以就算點了無糖飲，料裡面也潛藏了精製糖（大約2-4顆方糖量）」。

最後高敏敏也表示，「這麼多人喜歡喝手搖杯，我想加料也是原因之一吧，好喝的飲料加上料的嚼勁跟口感，真的讓人欲罷不能」，不過她也貼心提醒民眾，「但老話一句，偶一為之可以，天天喝就...不行」。

文章一分享，網友們紛紛驚呼，「奶蓋好可怕」、「最愛喝奶蓋綠茶，一直以為無糖很健康，囧」、「竟然不是珍珠最胖」、「還好沒在喝」、「還好我不喝手搖飲料」、「好可怕喔」。（編輯：郭佩蓉）

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