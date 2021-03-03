早上9點才被通知疫苗要送來？陳時中一句話笑答
記者劉雅文/台北報導
2021-03-03 14:53:20｜2021-03-03 14:53:39
中央流行疫情指揮中心，今天傳來好消息，11.7萬劑的AZ疫苗在今天上午10點多，搭乘大韓航空抵達桃園機場，根據了解，AZ疫苗要接種兩劑，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，針對這11.7萬劑要先讓11.7萬人來接種第一劑，希望在八週內再獲得疫苗，再讓這些人施打第二劑。
指揮官陳時中提到，自己是在今天上午9點多才被通知疫苗要送來，對此陳時中解釋：「好朋友隨時來不反對，但是早個一兩天是比較好」，他強調，現在針對疫苗大家都在搶貨，所以能夠搶到、及時給我們，當然非常歡迎。他也提到，從很早開始，相關倉儲、通關、食藥署等，都已經做好準備。陳時中提到，這批疫苗到手，實質意義能建立高風險醫事人員的防線，能讓防疫工作更加安全有效。陳舉例，像是部桃醫院的群聚事件，在第一線的人都有打疫苗的話，可能就不會發生了，這是一個非常有意義的事情。另外，針對先前簽約失敗的BNT疫苗，陳時中透露，到目前來講還是一樣，合約幾乎到了最後階段，希望能夠儘速把它完成，他提到，這兩天還有跟BNT相關人員聯繫，但是目前對方還沒有相關回應，可能每一個單位都有他的想法跟立場。針對機組員的飛航檢疫規定放寬，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前相關規定已經定好，現在送到指揮中心等核定，陳時中也提到，目前說好有適當管理的話，機組人員檢疫天數可以縮短從7+7變成5+9天。
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