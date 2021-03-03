綠營藻礁議題策略錯誤？中常委要求執政團隊多溝通
記者劉育辰／台北報導
2021-03-03 16:45:29｜2021-03-03 17:02:53
搶救藻礁公投連署第二階段的份數已達標，執政黨連日來在這個議題上被連連追打，疲於奔命「解釋」政策，再度被視為一次政策策略的錯誤。而今（3）日的民進黨中常會也針對藻礁議題進行討論，有常委就認為，執政團隊應該在議題被炒熱之前就先把爭點解釋清楚，而不是現在才來滅火。
據中常會與會者轉述，今日秘書長林錫耀在黨務報告中提到，環團過去也都是民進黨支持者，執政黨應該多與社會溝通，現在公投連署中，會過門檻並進入下個階段。對民進黨來說，希望透過更多資訊的澄清、說明，讓參與連署的民眾更瞭解。過去這兩週的持續說明，確實在資訊上讓更多人理解事件的全貌。多位常委也在會中建議執政團隊要加強與社會溝通。劉世芳提到，第二階段的連署份數已經達標，執政黨應該盡快提出應對策略。黨主席蔡英文則裁示，希望黨部要跟社會多做溝通。陳亭妃在會中就直言，民進黨執政後，已經將規劃的範圍縮小，並排除藻礁所在的兩大區塊，但這些事都沒有跟社會大眾溝通，讓民眾清楚了解事情的全貌。行政團隊在這個議題上過於被動，應該主動出擊，而不是等議題被炒起來之後才去回應，而是應該提前跟社會大眾溝通，會減少很多誤會，現在經濟部應該積極正面回應，化被動為主動。黨政人士也提到，民進黨的支持者對2018的公投有很深的記憶，對於公投案的進行有類似的焦慮，但不管民進黨支持者或關心生態環境的支持者，重點是要降低對立，讓資訊更有效的傳達，有助於更多人理解，找到共識。現在大家都透過網路溝通，幾乎都在同溫層中，很容易忽略到另一邊的資訊，所以要透過更多通訊管道，讓大家更瞭解充分的資訊。