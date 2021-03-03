兩大工會訂購4萬5千顆鳳梨挺農民 黃偉哲特頒感謝狀
記者林怡孜/台南報導
2021-03-03 18:20:43
全民皆響應「吃鳳梨、挺農民」措施，今(3日)台灣電力工會與台灣石油工會，於台南市政府民治市政中心簽署鳳梨訂購單，將各購買2萬5千顆及2萬顆，合計達8萬多公斤的鳳梨訂購單。台南市長黃偉哲特頒發感謝狀，感謝兩大工會加入採購鳳梨行列，以行動挺果農，成為台灣農民堅強的後盾！
自從中國大陸驟然宣佈3月1日起暫停進口台灣鳳梨後，讓台灣農民面臨嚴重生計問題，眼見鳳梨即將面臨採收季，許多種植鳳梨的農民望著一片鳳梨田不禁連聲嘆息。連日來中央與地方政府都特別呼籲全民「吃鳳梨、挺農民」，共體時艱、度過難關，許多的企業也響應全民吃鳳梨的行動。今天的鳳梨訂購簽署記者會，台電工會理事長丁作一及石油工會代表莊爵安主委也親臨記者會現場。台南市長黃偉哲表示，台灣的鳳梨是從屏東、高雄、台南一路收成，今天真的非常謝謝兩大工會的支持訂購，台南農產運銷公司已經跟高雄、屏東、嘉義取得聯繫，接下來會依次行銷，從三月份開始，屏東的鳳梨先上，高雄的鳳梨也陸陸續續上貨，接下來就是台南和嘉義，這樣分批送出，一方面可以照顧到屏東跟高雄，還有接下來的台南跟嘉義都能受到照顧。而且台南還有很多鳳梨的加工品，譬如對身體健康的鳳梨果醋，還有其他如鳳梨洗手乳，都是對身體、對環境友善的好產品，用來送禮也很方便，歡迎大家以最實質且直接的方式協助農民紓緩盛產問題。 台灣電力工會理事長丁作一表示，台南市是鳳梨的生產大市，所以工會責無旁貸，義務相挺，尤其台南市所生產的鳳梨品質非常優良，無論是金讚或是關廟鳳梨都是非常好的鳳梨，希望這次的困境能順利突破，在大家共同支持下，非常順利的銷售出去，也讓大家吃得滿意又健康。