NBA／林書豪接受《CNN》專訪 回顧被叫新冠肺炎始末
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-04 10:00:34｜2021-03-04 10:01:51
華裔球星林書豪今天接受《CNN》專訪，他提到自己在G聯盟被其他球員歧視，甚至叫「新冠肺炎」，這也讓他忍不住在臉書上發聲，為這些華裔美籍人士挺身而出。
林書豪接受視訊訪問，主播Don Lemon也問到他被歧視的想法，他說，「自從去年1月左右開始發生一切以來，我就已經看到了很多這類攻擊和仇恨犯罪的上升。」而當權者川普說新冠肺炎是「中國病毒」，更加升對華裔或亞洲居民的仇視，林書豪認為，他在去年在CBA發展，當他回來，發現這些仇視更為嚴重。而林書豪也正在為重返NBA努力，他之所以要在臉書上公開這件事，主要是想鼓勵人們站出來，並且看見這樣的事情的確存在。而他也聽到勇士隊主帥Steve Kerr為他聲援的發言，林書豪最後表示：「我想最後，我希望看到的是，人們在聆聽和傾聽上花費的時間比在審判和譴責上花費的時間更多。」「我希望看到跨文化的團結，我希望看到人們支持反種族主義。」林書豪說，他也很感謝Steve Kerr的支持，因為「確實很有力量。」
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