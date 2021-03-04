鄭麗文請辭書記長 國民黨團前幹部：現行慣例有必要修改
記者吳承翰／台北報導
2021-03-04 14:30:19｜2021-03-04 14:41:00
國民黨立法院黨團新會期才開始就遇上波折，由於經濟委員會協調席次並不順利，在連日來的壓力下，書記長鄭麗文在黨團立委共同的群組中請辭，目前總召費鴻泰持續慰留。一位曾擔任黨團幹部的藍委受訪表示，這次出狀況，對日後領導會有影響，但也不能歸罪於費或鄭，只能說黨團一直以來依循的都是慣例，大家都會抓著對自己有利的地方論述。該立委認為，現在除了安撫牽扯在事件中的每個人之外，最重要是建立一套明確的制度，即便結果不如意，至少大家都能服氣，才有利於幹部領導。
該名人士說，委員會席次分配是每個黨團幹部的難題，熱門委員會的席次有限，一定會有人搶不到、不開心，過去幹部都會帶頭，自願去大家挑剩的委員會，展現誠意給黨團成員看，即便有人被協調掉、抽籤結果不如意，但他們看到幹部也到不想去的委員會，至少心情會好過點。該名前幹部也指國民黨不分區立委，有很多人也是打過選戰的，現在雖掛不分區，但也持續為黨耕耘地方，力求未來能夠拿回席次，因為他們現在掛不分區，就被指派到對選區沒幫助的委員會，也喪失提名的目的。另一位也當過黨團幹部的立委則說，每個人都有待在特定委員會，求選區利益最大化的壓力，然而熱門的不外乎經濟、財政、交通，大家協商難免有火氣，會議室關起門來，講話直接、難聽的大有人在，這些都是衝著幹部來的，他表示鄭麗文大可直接要謝衣鳳、翁重鈞、李貴敏直接抽籤，抽完就接受結果不得異議，但她直到最後還是幫李貴敏協調到財政委員會，增加謝、翁中籤率。他認為鄭一定是在努力過後，還是聽了一些不好聽的話，才成為請辭的導火線。這名前幹部表示，在國民黨過去執政、黨中央尚能挹注資源的時代，協調委員會時還會有來自黨中央的壓力，演變至今，已經有一套依循一段時間的慣例，不過現在慣例也逐漸出現問題，未來如何把現有慣例做更細緻的修改，例如幾席留給資深立委？區域立委代表地方，辛苦打選戰上來，該不該保障他們的名額？這些都需要討論。