P聯盟／勇士中學主題周 由你來選球員當校草
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-04 15:23:45
臺北富邦勇士三月份主題強檔接連不斷，在首週幸福浪漫的女孩主題周之後，3月13、14日勇士們將進入熱血校園，打造「勇士中學主題周」！全新設計的勇士校徽，主視覺由五位勇士們搭乘時光機回到學校，青春熱血的風格彷彿體育班的大學長們出賽為校爭光！而久違的勇士主場光雕投影秀也將在這兩天的賽事中震撼回歸。
一連兩天的勇士中學，所有搶課成功的學生們一踏入勇士校園，就有機會兩日分別獲得【校徽榮譽旗】和【比爾必勝旗】。而這一次的勇士出任務特地安排大家最拿手的體育課、數學課和美術課，體育課將測驗同學們的爆發力，挑戰立定跳遠的距離，數學課則以球員的背號作為考題，考驗對勇士們背號的熟悉度及算數速度；而美術課則邀請同學們在黑板上塗鴉留言，寫下你想對勇士們想說的話，凡完成課程指定測驗即可兌換【模範生獎品】！3月13日中場活動邀請到台北鯨華女排及電視劇《女孩上場》戲中演員與同學們進行「勇士跳跳人體適能測驗」，隔日則是特別聘請姐妹校悍將中學邦妮教官蒞臨指導。眾多豐富的課程和競賽活動絕不容許有同學蹺課，勇士中學的必修課程，必須是這堂我在，全勤出席！在校園裡最受歡迎的校花校草，這兩天也會出現在勇士中學裡，3月13日賽前將舉辦Fubon Angels校花見面會，14日賽後則會舉辦勇士中學校草簽名會，而出席的校草人選將會是同學們在賽前的勇士神預測中票選前五名的勇士球員，【第一屆勇士中學校草選拔賽】究竟誰會勝出，出席賽後的見面簽名會，就看每一位同學神聖的一票！臺北富邦勇士將在3月13、14日主場迎戰福爾摩沙台新夢想家和桃園領航猿，響應這次的勇士中學主題周，邀請各級學校一同來到和平籃球館進場上課，凡為學生或教師團體10人以上者，C區應援席可享票價9折優惠。