原台南陸軍偕行社修復動土 3年後將再度閃耀

「歷史建築原台南陸軍偕行社修復工程」，今(4)日上午吉時舉行動土典禮，工程以「創建時的原貌保存修復」為原則，發包金額計新臺幣7,027萬元整，由文化部及南市府各負擔50%，預定2024年3月底竣工。

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明治10年（西元1877年）2月15日創立的日本陸軍偕行社，為昔時日本陸軍將校修養、親睦團體的集會與社交之組織。台南陸軍偕行社組織成立於明治32年（1899年），位於今公園南路之陸軍偕行社建築則於大正4年（1915年）間落成。文資處指出，原台南陸軍偕行社為「和洋混合」的建築風格，由3棟建築組構形成，過去為日本陸軍將校所組成的組織，主要目的在於共同修養、鑽研兵學、團結士氣及親睦聯誼。第1棟建築本體屬於二層樓木骨洋風石造建築式樣，一樓為磚石為多，二樓則為木構造形式，立面部分有著歐式風格之半木構造。第2棟建築屬一層木骨洋風造建築式樣，建築正面入口屋頂外觀形狀似日本幕府將軍頭盔，是「切角頂」（半切妻屋頂）形式，窗戶採長方形窗孔而多樘造形為「格子窗型」，窗戶開法為上下開合的玻璃窗形式。第3棟為一層木構造建築，建築格局為長型建築，原建築經後期居住者改建後增加了室內空間並將屋頂改為L型的切妻屋頂樣式。

▲黃偉哲與各界賢達手持金錘敲地，祈求動土大吉，工事平安（圖／記者林怡孜攝，2020,03,04）

「偕行」一詞的意思是「一起參軍」，源自於《詩經‧國風‧秦風‧無衣篇》「修我甲兵，與子偕行」。此棟建築原預定拆除售地，當地居民極力搶救， 2007年由原市府依《文資法》審議登錄「原台南陸軍偕行社」為歷史建築。 台南縣市合併升格後，文化部補助市府進行調查研究與修復設計，並於去(2020)年爭取工程經費，同步辦理建築與土地撥用，由國防部移轉台南市政府。

台南市長黃偉哲與地方民代及工程單位代表今日也參與動土儀式，祈求開地平安，修復工程順利。黃偉哲特別感謝在地居民的眼光，讓這座昔日的遺珠，未來能有再次閃耀的機會。他表示，台南市為文化古都，歷史文化古蹟也很多，「原台南陸軍偕行社」建築造型深富特色，且鄰近車站、文創園區、台南公園、321巷藝術聚落，修復後市府規劃以提供藝文活動經營為活化方向，俾結合周邊資源景點，共同形塑本市北區文化環境特色。