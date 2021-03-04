快訊／福原愛公開手寫信 2度道歉撇外遇
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-04 17:43:44｜2021-03-04 18:32:20
福原愛、江宏傑結婚4年多，沒想到近來傳出婚變，日媒爆料福原愛勾高壯男遊玩，甚至表示福原愛、江宏傑在今年1月就協議離婚。而在今（4）日稍早，福原愛在推特發表日文聲明，2度為自己的行為道歉，並且澄清與高壯男「沒有同住房間」，撇清外遇一說。
福原愛在聲明中提到，「因為我自己本身輕率的行為讓各位擔心並造成困擾、對於此事深感抱歉。在全世界處於困境的此刻，對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳，在此致上最深的歉意。」而對於讓老公江宏傑、小孩及家人感到不安、擔心，她也已經進行了深刻的反省。針對被日媒拍到與高壯神祕男出遊一事，福原愛表示：「在2021年1月，我將一直以來的想法具體化實現而開設了公司，但是沒有社會經驗的我，一切對我而言都是全新事物，也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時，剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那裡得到建議，而一起外出散心。但確實沒有同住一間房間。」並且對於與江宏傑鬧婚變，福原愛也說明：「之後，我們夫妻也會共同面對問題，討論出對小孩最好的做法。對於自己輕率的行動深切反省，也為了桌球界將來的發展及目標成為一個對社會有幫助的人我會繼續努力、懇請大家繼續指教。」