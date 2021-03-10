網分享「木頭攻略」　告白實測一秒成功

俗話說「男追女隔層山，女追男隔層紗」，然而隨著時代的進步，不少女性朋友在眼前出現有緣人時，大多也會選擇勇敢抓住機會。只不過，像是「曖昧」這種關係，也確實讓不少男女吃盡苦頭，倘若又當對方像塊「木頭」時，可真是急死人。近日有一名網友在網路社分享自己的「木頭攻略」，實測用一部片讓告白秒成功，引發不少網友共鳴。

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該名網友表示，自己和一塊「木頭」曖昧已有3個月的時間，唯獨兩人的關係一直停滯不前，湊巧友人分享一段影片，並落下一句「你再不行動他就是別人的」，讓原PO決定與木頭男直球對決，沒想到對方看完秒回「我們不要錯過就好」、「要不要一句話」，讓原PO欣喜一口答應。

▲網友分享「木頭攻略」，一舉告白成功，引發網友熱議。（圖／擷取自網路）

有眼尖網友指出，這部影片正是日前麥當勞新推出的迷你短劇「從喝杯咖啡開始：錯過篇」。據了解，該部短劇一共有四部曲，而錯過篇則是講述一對好友其實彼此喜歡，但又沒能開口的故事，正因劇情扣人心弦，引發不少網友表示「看這部嘴角忍不住微微上揚，這不就是我的故事」、「看得都想幫他說出口」。

然而該名網友透過這部影片，也成功打動「木頭男」開口，讓網友大讚為最佳的「木頭攻略」，不少網友分享，「好想cue我曖昧對象來看」、「看這部嘴角忍不住微微上揚，大家是不是腦子裡都會浮現某個人」。也有網友大讚，「麥當勞這系列劇集很真實欸，還有另一部甜甜的邂逅」，意外引發關注。