NBA／塞爾提克積極補強 傳鎖定東區後段班球隊兩大球星
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-05 08:11:37
去年東區決賽的球隊波士頓塞爾提克，本季戰績不如預期，如今雖能在競爭力不強的東區排名第4，但是戰績才剛過5成。根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他們將有意在交易截止日前進行補強。
主將Jayson Tatum在一月初確診，回歸後手感一直不是很好，而主控Kemba Walker本季的表現又一直差強人意，因此塞爾提克在狀態上一直起起伏伏，和其他強隊相比有落差。Charania在報導中指出，塞爾提克補強人選似乎鎖定在內線，包括活塞前鋒Jerami Grant和魔術中鋒Nikola Vucevic，都是他們積極和賣家討論的人選。上賽季在金塊主要擔任防守藍領的Grant，本季簽下3年6000萬美元合約來到活塞後得到更多出手權，他也因此打出身手，目前場均23.4分、5.3籃板、2.9助攻1.1抄截。如能得到他，綠軍的鋒線陣容將進一步提升。而一向是魔術進攻主軸的Vucevic，本季數據更上一層樓，場均可得到24.5分、11.7籃板、3.7助攻，三分命中率高達41.8%，他將有助於塞爾提克在進攻端更加多元。不過這兩位好手的身價都不斐，如果塞爾提克想要交易，那恐怕免不了要端出球隊未來的首輪選秀權當作籌碼，而球員方面，Walker恐怕是最可能被犧牲的人選。