美國國防部長：中國是首要進逼挑戰

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國國防部長奧斯汀今天表示，中國是美國首要步步進逼的挑戰，為此應制定正確的運作概念、能力與計畫，以增強威嚇力並保持競爭優勢。
奧斯汀（Lloyd Austin）今天發表「致國防部人員備忘錄」，以確保美國國防部培養合適人員，並提出保衛國家、照顧僱員與透過團隊合作取得勝利3大重點領域。在保衛國家方面，奧斯汀提出5大項目，包括擊敗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）、列中國為首要步步進逼的挑戰（pacing challenge）、解決進階持久性威脅、國防部創新與現代化與應對氣候危機。談到中國，奧斯汀指出，國防部把中國列為首要步步進逼的挑戰，為此需發展正確的運作概念、能力與計畫，以增強威嚇力並保持競爭優勢。國防部將確保面對中國的方式，在計畫範圍內協調與同步，以推進工作優先項目、納入政府內政與外交政策的整體戰略，強化與盟邦和夥伴關係，並獲得國會跨黨派的支持。在面對中國競爭的同時，奧斯汀也指出，對於來自俄羅斯、伊朗、北韓的國家威脅，暴力極端主義組織在中東、非洲、南亞與中亞的跨國與非國家行為者威脅，也都必須做好準備以為因應並有效阻止。他表示，美國將使用所有工具降低與對手局勢升高風險，並對武裝衝突層級之下的挑戰作出回應。美國國防部也會持續維持可靠的威嚇力面對進階威脅，並將以透明與原則性態度，在全球建立適當的任務規模。（編輯：林憬屏）1100305