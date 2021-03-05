NBA／三球打出最佳新人表現 Jordan：他超乎所有人預期
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-05 08:54:22
夏洛特黃蜂主控「三球」LaMelo Ball，本季以菜鳥之姿打出亮眼表現，也讓身為球隊老闆的Michael Jordan樂壞了，近期在接受美國權威媒體《美聯社》採訪時，他對前者讚不絕口，直言其表現「超乎預期」。
Jordan被譽為是史上最偉大(GOAT)的籃球員，然而他的選秀眼光一直遭人詬病，過去看好的年輕球員，最終幾乎沒有能成大器的，也讓他選秀時總是遭到外界的訕笑。在去年選秀大會上，黃蜂球團用探花籤選下了Ball，受訪時他希望這位6尺6寸的控球後衛最終能夠成為全明星。而這一次他似乎沒有看走眼了。本季Ball出賽35場比賽，教練團將他的上場時間控制在29分鐘左右，場均可得到15.9分、6.1籃板、6.3助攻、1.6抄截，這4項數據領先本季所有的新秀，被看好是爭奪本季最佳新人的熱門人選。「我認為，Melo在職業生涯首季的表現，已經比我們所有人想像的都還要更適應NBA比賽了。他到目前為止的表現已超出了我們的期望。」Jordan在回覆《美聯社》的郵件中如此寫道。在選秀前，人們擔心Ball的非正統——出手點太低的投籃方式，可能會對他生涯造成影響。然而目前他看起來打臉了這些不看好的人，本季他三分命中率高達37.8%。一切緣自於自信和堅持，受訪時Ball表示，「我一直說，『這就是我的投籃方式。』，我對此很有信心，出手感覺很好。即使來到這裡(黃蜂隊)，他們曾嘗試對我進行一些調整，但我說：『不，這就是我的投籃方式，我要堅持它』。」而更讓Jordan開心的是，Ball表示他想和自家老闆一樣成為一名名人堂球星，並且打算在這之後增重，以適應高強度的比賽。Jordan對此表示「我們相信他將繼續努力，並成為一名比現在更好的球員。」黃蜂在2016年後再也沒有打過季後賽，而且近19年來，還沒有在季後賽中，贏得任何一個系列賽。如今Ball的表現是一個好的開始，對他和對球隊來說都是。