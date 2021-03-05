NBA／馬刺清倉拍賣到期合約 5名主力球員將被擺上貨價
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-05 10:22:18
去年未能闖進季後賽的聖安東尼奧馬刺，本季戰績目前還在西區前8強之列，不過球隊重建態勢已經相當明顯，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，球隊打算拍賣即將合約到期的老將，來換回有用的潛力股。
馬刺過去20年都是西區強權，然而在Tim Duncan退休之後，球隊開始出現戰力問題，預定接班人Kawhi Leonard因為一些矛盾，而被交易去了暴龍，而換回來的DeMar DeRozan是一名好球員，卻不是能帶領球隊中興的人。明星大前鋒LaMarcus Aldridge在顛峰期來到了馬刺，2017年以3年7230萬美元續約，然而他的打法越來越不適合當今的時代，雖然主動配合轉型，但很明顯已無過往在攻防兩端的威力。而跟隨球隊拿到2014年冠軍的功臣Patty Mills，是「GDP」時代唯一還留在隊中的成員，而且近年擔任替補後衛表現一直相當沉穩，本季場均13.3分，三分球命中率為40.7%，但對重建中的馬刺來說，他已經不是未來藍圖成員了。除了這3名主力球員之外，Charania透露2位前鋒Rudy Gay和Trey Lyles也都被聖城擺上了貨架，以希望在他們約滿走人前，換回一些實質的戰力。目前馬刺本季戰績為18勝13敗，排在西部第6位，團隊薪資為1億3251萬美元，在全聯盟排名第11。