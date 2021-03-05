NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／詹皇金句「沒人想用爵士打2K」　獲得8成球迷支持

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-05 11:16:34

Jazz Pistons Basketball
▲爵士雙星Donovan Mitchell（左）、Rudy Gobert。（圖／美聯社／達志影像）
2021年全明星選秀今天上演，結果「詹皇」LeBron James一句「沒人會在2K遊戲中選爵士」，引起外界討論。而2K官方也趁機發起投票，結果卻讓鹽湖城球迷心寒，因為有8成網友同意James的說法。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年明星賽選秀有不少話題，像是James將和勇士球星Stephen Curry合作，以及兩位隊長對於Ben Simmons的爭奪，都很有有趣。但最熱門的討論還是關於聯盟龍頭爵士的2位球員Donovan Mitchell和Rudy Gobert最後才被選中。
對此James解釋說，「我們並非是想要詆毀猶他爵士隊，大家需要明白這一點。就好像我們小時候打電動一樣，我們從來不會選爵士，即使是那支擁有偉大的Karl Malone和John Stockton的爵士，我們在遊戲裡也不會選他們，從來不會。」
而這句話也引起廣大球迷的討論，因為爵士目前戰績可是在全聯盟排名第一，但是他們的2位球星人氣卻似乎在群星中敬陪末座。
James的話也讓NBA 2K官方決定發起投票，主題是「你會在2K裡用爵士嗎？」結果目前有超過1萬5千名網友進行投票，結果將近8成的網友投了「不會」。
關鍵字

NOW民調中心

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
對於兩人傳出婚變，您比較相信哪一方？

對於兩人傳出婚變，您比較相信哪一方？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
8.95%91.05%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀