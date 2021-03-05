NBA／詹皇金句「沒人想用爵士打2K」 獲得8成球迷支持
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-05 11:16:34
2021年全明星選秀今天上演，結果「詹皇」LeBron James一句「沒人會在2K遊戲中選爵士」，引起外界討論。而2K官方也趁機發起投票，結果卻讓鹽湖城球迷心寒，因為有8成網友同意James的說法。
今年明星賽選秀有不少話題，像是James將和勇士球星Stephen Curry合作，以及兩位隊長對於Ben Simmons的爭奪，都很有有趣。但最熱門的討論還是關於聯盟龍頭爵士的2位球員Donovan Mitchell和Rudy Gobert最後才被選中。對此James解釋說，「我們並非是想要詆毀猶他爵士隊，大家需要明白這一點。就好像我們小時候打電動一樣，我們從來不會選爵士，即使是那支擁有偉大的Karl Malone和John Stockton的爵士，我們在遊戲裡也不會選他們，從來不會。」而這句話也引起廣大球迷的討論，因為爵士目前戰績可是在全聯盟排名第一，但是他們的2位球星人氣卻似乎在群星中敬陪末座。James的話也讓NBA 2K官方決定發起投票，主題是「你會在2K裡用爵士嗎？」結果目前有超過1萬5千名網友進行投票，結果將近8成的網友投了「不會」。