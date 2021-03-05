NBA／不選聯盟戰績第一的爵士 巴克利笑詹皇不識貨
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-05 11:33:32
NBA全明星賽將於8日(台灣時間)登場，今(5)由兩隊隊長「詹皇」LeBron James和Kevin Durant舉行選秀，不過全聯盟戰績第一的爵士其雙星Donovan Mitchell、Rudy Gobert最後才入選，原因讓全場笑翻，只有球評「惡漢」Charles Barkley力挺。
今天選秀剩下3名球員，James先選了溜馬的Domantas Sabonis，剩下爵士雙星，他解釋並非要傷害爵士，「但大家要明白，就像打電動一樣，我們從來都不會選爵士，即便他們擁有傳奇球星Karl Malone和John Stockton，永遠不會。」話才講到一半全場就笑翻，包含也在螢幕另一邊的的KD，棚裡的主持人只有Barkley力挺爵士，儘管自己也覺得好笑，「我是不會加入詆毀爵士的玩笑的，他們戰績高居聯盟第1，結果最好的兩名球員最後才被選中？這是侮辱！」最後Durant先選了Mitchell，James則得到Gobert，根據《ESPN》分析，Durant因傷不打，除了得分和三分球命中率外，James隊的球員在其他主要的技術統計上全面取得優勢，像是籃板、助攻、抄截等。