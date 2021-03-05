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NBA／這次還會藉機招募嗎？詹皇：我是選最強的球員啦

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-05 12:00:11

NBA明星賽選秀
▲NBA明星賽選秀。（圖／翻攝自YouTube）
全明星賽改成「隊長選人」制後，總是帶給球迷許多樂趣，今年不少人好奇「詹皇」LeBron James是否又會比照前年選人時一樣，選自己想要「招募」的對象，對此他開玩笑地給出否定的答案。
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James今年依舊是西區票王，因此獲得了選人資格，由於他的高人氣，因此一舉一動難免都會受到矚目。2019年明星賽時，James首選Anthony Davis，也讓他被Giannis Antetokounmpo虧說：「這不算違規招募嗎？」
那一年湖人戰績不佳，而James和球團高層季中就和AD眉來眼去，因此那時前者在明星賽選擇替補階段首選這位明星大前鋒時，也引發討論。而後，Davis果然也就到了湖人去了。
而事實上，那年James還選了Kawhi Leonard、Klay Thompson和Kyrie Irving，全都是該季後將成為自由球員、而且曾傳出湖人有意願追求的球星。
所以今年也不少人很好奇，James是否會故技重施，對此主持人Kenny Smith也幫大家問了這個問題，而詹皇則是開玩笑說，自己這次會選最強的球員，「因為這次沒有太多人會很快會的成為自由球員。」
本屆明星賽選秀，「Team LeBron」的成員有，公鹿的Antetokounmpo、勇士Curry、Luka Doncic、金塊Nikola Jokic、拓荒者Damian Lillard、76人Ben Simmons、太陽Chris Paul、塞爾提克Jaylen Brown、快艇Paul George、溜馬Domantas Sabonis、爵士Rudy Gobert。
「Team Durant」的成員則為，籃網Kyrie Irving、76人的Joel Embiid、快艇Kawhi Leonard、巫師Bradley Beal、塞爾提克Jayson Tatum、籃網James Harden、太陽Devin Booker、鵜鶘Zion Williamson、公牛Zach LaVine、尼克Julius Randle、魔術Nikola Vucevic、爵士Donovan Mitchell。
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