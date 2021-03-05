AZ疫苗抵台！綠委：我們比其他國家慢了4個月
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-03-05 13:06:27｜2021-03-05 13:20:12
台灣首批新冠肺炎疫苗3日抵台，共計11萬7000劑，民進黨立委王美惠今（5）日質詢時，問行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中是何時掌握訊息、以及未來施打規劃。陳時中表示，AZ疫苗要施打兩次、中間隔8到12周，指揮中心會做妥適安排，避免下一批疫苗抵達延誤。王美惠則表示，台灣防疫上半場做得很好，但在疫苗的進度上，落後世界其他國家至少4個月。
陳時中答詢時表示，在疫苗抵達台灣前，衛福部就和財政部、倉儲部門進行多次演練，疫苗一下飛機就立刻放進倉庫保存，而對於採購比其他國家慢了4個月，陳解釋道「疫苗是全世界都在搶貨。」王美惠追問疫苗施打進度，是否下一批會在8周後進到台灣？陳時中解釋道，8周是注射過程，需施打兩劑才會有最好的保護效力，因此指揮中心會安排最妥當的注射流程，避免下一批疫苗延遲造成影響。
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