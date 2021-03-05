中職／妮可轉隊加入兄弟「PS 8.0」 感謝統一4年照顧
記者黃建霖/台北報導
2021-03-05 16:10:58｜2021-03-05 16:16:09
2021年球季是中信兄弟啦啦隊Passion Sistes成軍第8年，正式進入「Passion Sisters8.0」，成員維持和去年一樣的16人，本季她們加入了前統一獅Uni-girls的隊長妮可，戰力依舊堅強。
PS女孩本季成員大致相同，隊長小安、副隊長Peggy、貴貴、凱蒂、希希、峮峮、短今、笑笑、Landy、白白、晴兒、波波、粿粿、松鼠、畇二、Julie都還在陣中，不過Landy因為個人生涯規劃離隊，因此補進新成員妮可。「真的很感謝統一4年來的照顧，不過因為自己希望能在表演領域更精進一些、累積更多舞台經驗，因此感謝中信兄弟球團給我這個機會。」妮可今天在記者會上如此表示。妮可轉隊的消息，其實在今天之前就已經有消息傳出，她透露也有一些球迷會到自己的社群網站上留言鼓勵，「其實大家都祝福比較多，只有少數一兩個比較激進的，所以很感謝球迷的諒解。」之後如果遇到統一會用怎麼樣的心情面對呢？妮可說其實就是平常心，「就是把自己做好最重要，學姊都很照顧我，這裡很多人我都共事過，所以都蠻熟悉的。」來到中信兄弟大家庭，妮可從3月1日起隨隊經過4天的春訓，在感受了和統一完全不同的應援風格後，她笑說舞蹈特色各有千秋，也很期待能把熱愛棒球和舞蹈的心意透過場上應援曲發光發熱。今年啦啦隊長由小安續任，而球隊「元老」貴貴則是邁入第8年資歷，是唯一從2014年就一直待在球隊中的成員。