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中職／忌泡麵！峮峮春訓瘦回來　續當PS女孩「扛霸子」

記者黃建霖/台北報導

2021-03-05 16:35:30

Passion Sistes峮峮
▲Passion Sistes峮峮在台日都享有高人氣。（圖／林柏年攝）
2021年中信兄弟啦啦隊PassionSistes今天召開春訓記者會，人氣成員峮峮加入至今第6年，前幾天被傳出「爆肥照」，今天受訪時她笑說，自己最近愛上吃泡麵，加上身體容易發胖，導致開季前花了一番功夫才瘦下來。
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峮峮前幾天爆照，有媒體指稱她曾胖到54公斤，今天在受訪她主動爆料，自己之前真的完全沒在節制，瘋狂吃消、其實曾一度來到55公斤，甚至出現穿不下裙子的情形，所幸在開季前順利瘦回來。
「我現在大概就48-50，還在努力當中。」峮峮笑說，目前自己體重浮動中，如果像這幾天春訓夠操，那大概就48，但如果又忍不住自己的嘴、亂吃東西，就會來到50。
是什麼食物讓女神峮峮也忌不了口，峮峮不好意思的表示，自己現在特別愛嘗試新泡麵，「特別是日本的牌子，但最近也想要開始吃韓國的口味，起司和辣的我都蠻喜歡的。」
去年因為男友小鬼驟逝，讓峮峮心情大受打擊，一度暫停活動，雖然在總冠軍賽時有回來應援，但她坦言那時心情還沒辦法那麼專注。本季她首場「出賽」將會是在開幕戰，並表示自己已經準備好迎接開季。
「新的一年，新的開始。會跟以往一樣，全心全意的放在球隊上面。」身為PS女孩的台柱，峮峮人氣無法擋，今天也獲球隊頒發「扛霸子」獎，她也盼自己繼續努力，不讓支持自己粉絲失望。
▲Passion
▲Passion Sistes峮峮在台日都享有高人氣。（圖／林柏年攝）
 
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