自行車／對抗疫情台灣車隊成立保障薪資 國手返台加盟
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-05 17:41:39
新冠肺炎疫情導致國外自行車賽事銳減，中華隊領隊王聖慜成立台灣車隊「Team bryton Icefield自行車隊」，國家隊班底之一的盧紹軒決定離開中國，盧紹軒表示返台有薪資保障，也有更多機會出賽。
Bryton 群利科技在全球贊助超過20支車隊，執行長王聖慜感於國際賽事受到疫情影響接連取消、延賽，旅外的台灣選手紛紛回到國內，盼創造更多舞台，因此在去年10月開始籌組車隊計畫。王聖慜擔任環台賽中華隊領隊多年，成立車隊之初就找上了盧紹軒，盧紹軒坦言車隊成立倉促，曾猶豫是否加入，不過相信團隊，運作至今也相當用心，且願意給予薪資及保障，車手與團隊間良性溝通。盧紹軒2年前轉往中國發展，但去年開始因疫情關係中國賽事減少，對參賽選手也有更多限制，出賽機會變少，是他考慮回台的原因之一，「回來台灣很開心，也比較不用擔心健康問題。」台灣疫情趨緩，賽事也能舉行，盧紹軒認為這是個「以賽代訓」的好機會，相當樂見「Team bryton Icefield自行車隊」成立，給國內選手更多發展空間，車隊也會繼續尋找新血加入，自己還接到基層教練來電詢問年輕選手是否有機會加入。已蟬連三年GPS自行車車錶台灣市佔率第一的Bryton群利科技，在今天舉辦記者會宣布攜手Icefield加拿大天然冰河水、以及Factor、DT SWISS、JE22、POC、Pirelli，和720等品牌成立Team Bryton Icefield自行車隊，陣中延攬了盧紹軒、吳之皓、蕭世鑫，和蘇宇銘四位名將，本周六就會參加第一場賽事扶輪盃陽明山KOM。