還能挽留福原愛！命理師爆婚變下場「恐斷三世姻緣」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-05 18:24:43｜2021-03-05 18:56:22
福原愛、江宏傑4年婚姻生變，命理師沈嶸通靈，發現江宏傑與福原愛前世即為夫妻關係，此生若因離婚導致正緣崩壞，來世將不會再相見。沈嶸也指出，福原愛和在橫濱一起投宿的男子確實處於好朋友的階段，但是福原愛尚未愛上對方、下定決心和他共同生活，所以江宏傑仍有機會挽回婚姻。
沈嶸為兩人的婚變事件抽出3張塔羅牌，首先抽出「權杖侍者」牌，表示雙方的關係將有重新開始的契機，兩人會重新認識對方，了解雙方的脾氣、需求及習性。這對兩人而言是好的開始，畢竟雙方曾是前世夫妻，雖然現在時空已經不同，但是兩人仍有對彼此的愛，雖然外境不盡如人意，導致愛意被消磨，但是雙方仍願為關係再努力。 第2張「聖杯侍者」牌，代表江宏傑仍不改初心，願意一直愛護福原愛，雖然有戴綠帽的陰影，但是仍願意對福原愛付出真心真意；第3張「審判」牌，代表福原愛曾經鐵了心要斬斷婚姻，現在爆出周刊報導疑似外遇，導致福原愛形象大崩壞，這是她始料未及的。對於福原愛而言，離婚與否已不是考慮的重點，而是如何挽救形象，目前福原愛正處於決斷取捨的猶豫期。