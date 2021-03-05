杜特蒂砍3天國假　稱「刺激經濟」

菲律賓總統府近日釋出聲明，宣布因應疫情下經濟受挫，2021年國定假日將減少，其中三天被調整成「特殊工作假日」，民眾依然需上班。這項新政令引發眾多菲律賓網友不滿，在推特上怨聲載道。

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根據外媒《菲律賓每日詢問者報》，菲律賓總統杜特蒂2月26日簽署第1107號公告，被砍掉的國假包括11月2日諸靈節、12月24日平安夜和12月31日西元新年除夕，原本的國假從13天剩下10天。

聲明中解釋道：「有鑒於國家目前正在經歷因疫情帶來的經濟衝擊，因此必須採取手段刺激經濟生產，將工作被中斷的機會最小化，並改以照常工作的方式慶祝某些假日」。

此舉引發不滿網友湧入推特痛批杜特蒂「簡直是白癡」、並諷刺杜特蒂近期經常消失於公眾面前，「自己都沒工作幾天」。也有人批評，「疫情已經危及許多國民精神狀況，此時更需要利用放假時間與家人待在一起沈澱心情」。

根據菲律賓2019年修正的勞動法規，「特殊工作假日」和「特殊非工作假日」有不同的給薪標準。若員工在不需工作的國定假日（special non-working holiday）仍有工作事實，則在他開始工作的前8小時必須按照原本薪資加三成給付。但在需要工作的節日（special working holiday）工作，員工只會被支付原本的薪資。