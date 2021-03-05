給低視能朋友安全空間 南市府簽署低視能無障礙家園宣言
記者林怡孜/台南報導
2021-03-05 17:33:53
台南市政府與惠光導盲犬學校，今(5)日上午簽署「低視能無障礙家園宣言」宣言，由市長黃偉哲和惠光導盲犬學校校長曾瀚霖代表簽署，宣示公私部門將共同推廣、齊心關注低視能者及銀髮族的無障礙空間。現場也來了多隻導盲犬，都是受過訓練的導路天使，身著紅背心的它們正在執行勤務。黃偉哲強調，其他五都都已簽署低視能無障礙宣言，台南市是六都裡面最後一個簽署宣言的，未來定會更加積極，迎頭趕上、急起直追，讓低視能者及長輩有更安全的生活環境。
黃偉哲指出，低視能不是只發生在眼盲人身上，隨著年紀增長、視力退化，或是高度依賴3C等用眼過度的生活型態，很可能就進入低視能的範圍。黃偉哲今日特地閉著眼腈，藉由導盲犬的帶領進入會場，實際感受低視能朋友們在尋路上的不便。他表示，公部門應重視，致力建造低視能者的無障礙空間，保障市民的生活安全。台南市府重視身心障礙者權益，積極佈點建置有聲號誌輔助身心障礙者通行，同時，也在身心障礙者權益保障小組中成立「無障礙設施檢視小組」，跨局處推動「有愛無礙」的公共空間，讓「無障礙家園」推廣到生活各層面，促進身心障礙者及年長者社會參與。 惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，自1991年起，惠光積極與國內外專業組織合作，培訓本土導盲犬及專業人員，並免費提供導盲犬予視障者；藉由研發符合本地環境及需求之訓練技術與課程、提供完善的輔導與服務，讓視障者能安心與導盲犬配合。他也強調導盲犬的培訓及與陪同使用者外出，需要大家的支持與接納，呼籲民眾遵守「四不一問」原則：不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬，主動詢問視障者是否需協助，讓所有導盲幼犬皆能安全成長、安心學習，未來成為更多視障朋友的開路天使。 社會局表示，台南市視障者人數加上有低視能情形的長者約5,600人，「低視能無障礙家園宣言」簽署重點包括，視障無障礙引導順暢、通道無障礙、樓梯安全行走、升降梯方便使用(有語音播報)、指示標誌清楚且容易辦識、路口設置有聲號誌等六點。