非優先族群能打疫苗？陳時中：保留彈性提供自費

（中央社記者郭建伸台北5日電）衛福部長陳時中今天在立法院會備詢表示，國產疫苗7月量產後，仍依10大類優先順序施打，民眾可保留權利選擇施打國產或其他疫苗；部分有特別需求但非優先族群，衛福部將保留疫苗彈性供自費施打。
立法院院會今天邀請行政院長率各部會，進行施政總質詢。國民黨立委陳以信質詢時說，他過年前陪家人從英國返台，一路親身體驗政府集中檢疫過程，感受到政府和防疫人員的用心；為表達對政府的肯定，他代表曾受檢疫的民眾，送花致贈給行政院長蘇貞昌及衛生福利部長陳時中。陳以信質詢時問，美國、英國都已開始施打疫苗並籌劃防疫護照，未來國際經濟、旅遊都與此有關，詢問台灣如何規劃防疫護照。陳時中說，許多國家與世界組織都在研究防疫護照，但世界衛生組織（WHO）仍建議不要實際運用，衛福部仍在蒐集各國相關資料。陳時中說，短時間內可能沒辦法實際運作，但未來有一天，防疫護照能作為實際流通標準。有關防疫護照、疫苗採購，陳以信表示都與施打有關，他說曾看過陳時中在節目透露，有國產疫苗廠商一次可生產約2000萬劑疫苗，今年底可望達到1.2億劑；但也有新聞稱國衛院仍在申請、國發會還在討論，八字只有一撇，他想要詢問兩者差異的箇中原因。陳時中說，由於各國科學界普遍都認為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）會走向流感化，變種病毒可能會超出現在疫苗範圍；國衛院的疫苗偏向研發、少量生產供實驗用途，至於1.2億劑的疫苗屬於廠商商業用途。陳時中說，衛福部給予廠商研發經費，第一階段新台幣4億餘元，3家廠商中有2家順利進入第二階段；現在看來正邁向成功，衛福部已著手預採購契約，讓廠商可先準備好生產用物料，專心做好臨床研究。陳以信說，國產疫苗廠商分別有高端、聯亞和國光，是否都能做到量產。陳時中說，目前是高端、聯亞在7月能量產。陳以信追問，未來若國產疫苗上路，台灣同時間也有進口疫苗，政府有無規劃施打分配或順序、或民眾若非優先名單，能否自行選擇自費施打疫苗。陳時中說，國產疫苗仍依照政府規劃的10大類優先順序，每一種疫苗的順序都不變；民眾可選擇施打國產疫苗，或是閱讀研究報告評估哪一種比較好。陳時中表示，疫苗自費仍待研議，由於部分民眾不在疫苗施打優先群群，但有出國或特別需要，政府會在名單保留彈性，可能會採自費方式。（編輯：楊凱翔）1100305
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