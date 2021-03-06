影／畢業歌女神許維芳 擔任高市毒防局反毒大使
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-06 12:17:20
高雄市政府毒品防制局近日特別邀請相當受年輕人歡迎、也是高雄在地的創作型歌手許維芳擔任反毒大使，有畢業歌女神稱號的許維芳，因唱道明中學畢業歌〈夢想藍圖〉而聞名，受邀為毒防局宣導反毒，並親自創作一首反毒勵志歌曲「I will stand by your side」提供毒防局宣導使用，希望鼓勵戒癮中的市民朋友，讓他們知道這世界相當美好，如有需要幫助時，毒防局及身邊的人都願意伸出援手，主動幫助。
毒防局長林瑩蓉說，我們一直希望市政能更貼近每位市民，希望透過許維芳的健康、清新形象，同時也是年輕人非常喜歡的甜美偶像，能獲得年輕人普遍支持一起反毒。許維芳日前接受高雄教育廣播電台專訪，為毒防局進行反毒宣導，呼籲民眾尤其年輕人千萬別碰毒品，現場清唱自創的反毒勵志歌曲，期盼透過美聲的療癒力量，支持陪伴戒癮者堅強脫離毒癮。許維芳受訪指出，第一時間接到毒防局代言工作相當開心，也因為自己是高雄人，而高雄市政府又有全國唯一的毒品防制局，讓她感覺相當驕傲，更榮幸能與世界羽球冠軍戴資穎以及自己很喜歡的畢書盡一起成為高雄的反毒大使。許維芳認為毒品非常可怕，容易摧毀一個人，對國人健康、家庭及社會各面向造成問題，新興毒品的多重樣態，如毒果凍、毒軟糖、毒咖啡等，易讓市民誤觸食用，她親自與主持人在節目中演繹各式拒絕毒品的妙招，如：「態度堅決拒絕」、「透過友誼說服」以朋友身分感化、「自我解嘲」大方承認自己就是不敢用毒、「轉移話題」、「遠離現場」等方式，盼每個市民朋友都能勇敢跟毒品說「不」，也期待未來能與毒防局共同推動各項反毒工作，幫助市民朋友。