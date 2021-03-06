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《鬼怪》劉仁娜遇恐怖前夫閃離婚　遇高帥警察「決定愛」

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-06 22:00:00

▲片中，劉仁娜（右）與金剛于不打不相識。（圖／華映娛樂）
▲片中，劉仁娜（右）與金剛于不打不相識。（圖／華映娛樂）
韓國電影《今天決定我愛你》集合柳演錫、劉仁娜、崔秀英、李沇熹、金剛于等人演出。劉仁娜片中一掃往日的甜美模樣，化身婚姻觸礁的復健教練，為了遠離恐怖前夫而申請保護，卻意外與警察產生情愫。此外，她為了作品爽快剪去一頭長髮，還大練攀岩技巧和復健手法，笑說：「我第一次演出沒有什麼表情，那麼內斂的角色，要改變以往演出的方式，真的是一種挑戰。」
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劉仁娜在偶像劇《祕密花園》中演出河智苑的閨密，戲分不多，但可愛模樣讓她成功打開知名度，接連演出《仁顯皇后的男人》和《來自星星的你》等話題作品，人氣快速翻漲，更在轟動亞洲的《孤單又燦爛的神－鬼怪》成功詮釋一段無法相守的愛情，演技廣獲肯定。
她在《我愛你》中，與金剛于合作演出，兩人片中關係微妙，先是發生爭執而相識。劉仁娜扮演一位正在辦離婚的復健師，為了和恐怖前夫保持安全距離，到警局尋求人身保護，派去保護她的警察，竟然就是不打不相識的金剛于，過程中，兩人產生曖昧火花，但面對過往失敗的愛情，他們猶豫是否能拋開過去的回憶，再展開新的戀情。
劉仁娜在片中是位追求完美的復健師，對外展現出光鮮和自信，隱藏起失婚的內心傷痛，人前裝堅強說笑，回到家卻孤單喝紅酒過聖誕節，她說：「這個角色沒有太多的表情，而我以往常在扮演的角色，都有很誇張的表情演出，所以我立刻被這個角色吸引。」《今天決定我愛你》3月12日在台上映。
▲▼劉仁娜（上圖，下圖右）片中閃離婚，遇上警察再陷入愛情。（圖／華映娛樂）
▲▼劉仁娜（上圖，下圖右）片中閃離婚，遇上警察再陷入愛情。（圖／華映娛樂）
▲▼劉仁娜（上圖，下圖右）片中閃離婚，遇上警察再陷入愛情。（圖／華映娛樂）
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