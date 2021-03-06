首廟天壇繡藝百品新書發表 副總統賴清德現身參香獻祝福
記者林怡孜/ 台南報導
2021-03-06 18:25:02
臺南市為臺灣刺繡工藝之重鎮，繡藝名聲從清末以來即十分響亮，天壇收藏的繡品年代範圍涵蓋1920年代迄今，數量眾多、裝飾豐富，充滿民俗藝術特點。今（6）日台灣首廟天壇一字堂舉辦《台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品》新書發表暨文物庫房落成啟用典禮，副總統賴清德及台南市長黃偉哲特別出席致詞，以表示祝福。賴清德表示，臺南是文化之都，希望未來議員在議會能給予支持，各委員在立法院也能爭取文化部的支持，讓台南市的刺繡的文化或宗教文物，得以延續發展。
臺灣首廟天壇始建於清咸豐四年，主祀玉皇大帝，並同祀眾多道教神明，是臺灣首間官民合建的廟宇，也是臺南市首屈一指的信仰中心。建廟以來香火鼎盛、信眾絡繹不絕，並累積了大量宗教文物。為有系統保存及推廣壇中收藏的珍貴文物。2015年初夏，天壇第9屆董事會委託國立臺南藝術大學藝術史學系黃翠梅教授主持天壇文物調查研究計畫，以科學方式進行分類整理與編目建檔，於2017年出版相關調查研究成果。2020年天壇請黃翠梅教授協助編撰天壇繡品圖錄，另邀請對博物館蒐藏庫房空間及設施規劃具豐富經驗的葉貴玉教授共同主持〈臺灣首廟天壇文物庫房及相關設施建置規畫〉計畫。如今繡品圖錄已於2021年元月順利刊行，位於「儲存古文物暨讀書館」四樓的文物庫房也建置完成。臺灣首廟天壇典藏的宗教文物品類繁多，其中又以數量高達400餘件的刺繡品為最大宗。2017年，世界宗教博物館曾以前述調查成果為基礎，舉辦【繡裡乾坤•寺廟繡品的故事—臺灣首廟天壇收藏精選】特展，該展不僅獲得文化資產界極大的迴響，也帶動臺灣寺廟整理和蒐藏前期繡品的風氣。 臺灣首廟天壇董事長徐國潤表示，《台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品》一書的出版既是為天壇所藏各時期繡品的現況留下紀錄，這些繡品與時俱變的工藝特色，當可為過去百年來台灣民間宗教刺繡的發展提供比較明確的年代標尺，為未來台灣傳統刺繡工藝的復興注入養分。