首廟天壇繡藝百品新書發表 副總統賴清德現身參香獻祝福

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臺灣首廟天壇始建於清咸豐四年，主祀玉皇大帝，並同祀眾多道教神明，是臺灣首間官民合建的廟宇，也是臺南市首屈一指的信仰中心。建廟以來香火鼎盛、信眾絡繹不絕，並累積了大量宗教文物。為有系統保存及推廣壇中收藏的珍貴文物。