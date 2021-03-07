缺水危機！空軍人工增雨 蔡英文：盡一切努力穩定供水
新頭殼newtalk
2021-03-07 16:28:59
去年沒有颱風侵台，導致降水不足，台灣嚴重缺水，降雨量創逾半世紀以來的新低紀錄，多個縣市都拉起用水警報，缺水危機迫在眉睫。對此，總統蔡英文今（7）日表示，將會盡一切努力穩定供水，昨天有鋒面接近北台灣帶來一波降雨，經濟部也藉此啟動「人工增雨」，估計一天的降雨為全國增加了約600萬噸的水量。
總統蔡英文稍早在臉書發文指出，去年台灣沒有颱風帶來的雨量，水情是56年最嚴峻的時刻。面對這樣的挑戰，政府啟動了跨部會的旱災中央災害應變中心來因應，從去年起累計調度節水7.1億噸，相當於3.5座石門水庫的容量。
而眾人期待已久的春雨在昨天鋒面接近北台灣時到來，蔡英文表示，經濟部水利署已把握機會啟動「人工增雨」，由空軍派遣C-130H型運輸機，飛往石門水庫上游集水區作業。「估計一天的降雨，為全國增加了約600萬噸的水量。」此外，蔡英文還提到，桃竹備援管線已經通水、新竹緊急海淡廠第一階段的機組開始運作、台南再生水廠也即將完工。強調不論是北部還是南部，都會密切注意水情的發展，確保產業和民生供水穩定。「這陣子，我走訪各地、參拜宮廟時，都不忘誠心祈求『風調雨順』，也要請大家記得節約用水，一起度過這次挑戰！」最後，蔡英文也不忘呼籲大眾要珍惜水資源。新聞來源為Newtalk 新頭殼