影／幫派火拚搶地盤？平鎮暗夜連續槍響
記者李春台/桃園報導
2021-03-08 08:54:28
桃園市平鎮區雙連坡雙福路二段鄰近中央大學附近一處KTV，昨（7）日凌晨發生一起槍擊案件，槍手開了20多槍，並以球棒擊毀店外3輛車後逃逸。這起槍擊案是繼（5）日深夜民族路養生館發生槍擊後的第二起，疑似為竹聯幫及天道盟成員因爭奪地盤利益糾紛有關。警方獲報後立即組成專案小組，並在案發24小時內循線逮捕涉案之鍾姓男子，警方並掌握其他涉案人員身分，將逐一通知到案說明，以釐清案情。
平鎮警分局副分局長李忠榮表示，經調查本案為有幫派背景之21歲鍾姓男子，疑與該KTV之負責人有利益上之糾紛衝突，故率眾尋仇滋事，初步掌握歹徒犯案開槍，流彈波及店門口3輛車，歹徒分乘3輛車逃逸，警告意味濃厚。案發後警方立即成立專案小組，並於案發24小時內循線緝捕開槍的鍾姓男子到案並起出作案槍枝。除此之外，警方調查發現，該名男子另涉及5日深夜發生在平鎮區民族路養生館之砸店毀損案件，除將鍾姓男子併案移送外，警方已掌握其他涉案人員身分，將逐一通知到案說明，以釐清案情。 另有關民眾質疑發生槍擊案時，警方延遲到場，平鎮警方也鄭重澄清，警方接獲店家3月7日0時43分撥打110報案後，轄區派出所及偵查隊於案發10分鐘內即抵達現場，並無延遲之情事，並亦依規定蒐集證物、偵辦。