土地公廟前槍殺前妻2友人 男尋短前遭逮
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-08 15:12:05｜2021-03-08 15:17:38
昨（7）日下午方姓男子與前妻簡女在土地公廟廣場談判發生爭執，方男竟返家持槍攻擊前妻，致簡姓前妻的劉姓及吳姓友人身中多槍，兩人送醫不治宣告死亡，警方專案小組今日上午9點20分就在大寮區台 29 線與台 88 橋下拘提方嫌到案，並起獲非制式槍枝1把、子彈9顆、彈匣1個，還有一條童軍繩，疑似想自我了結。
勸說反而公親變事主，大樹區久堂路鐵路巷旁土地公廟旁，經營練歌場的劉男及平時就在土地公廟幫忙的吳男遭方嫌槍殺，兩人身中多槍，分 別送往長庚及802國軍總醫院急救，不幸宣告無效死亡，而64歲的方嫌則騎乘重機車逃離現場。高雄仁武分局獲報後立即與高雄市政府警察局刑警大隊偵五隊及偵七隊共組專案小組，報請臺灣橋頭地方檢察署（海股）蔡檢察官婷潔指揮偵辦，並核發拘票，復經新興、苓雅及鳳山分局調帶小組支援調閱監視錄影畫面，確認方嫌使用車輛及逃逸路線，於今日上午9點20分許，在大寮區台29線與台88橋下拘提方嫌到案。保安大隊長邵明仁指出，同仁在台88附近發現一輛與方嫌相同車號的機車，還有一個人躺在地上，警方便立即上前逮捕方嫌；仁武分局偵查隊長翁士閔則表示，警方在方嫌的機車車箱內起獲非制式槍枝1把，及一個彈匣，彈匣裡還有子彈9顆，據了解方嫌與簡姓前妻因感情及金錢因素發生爭執，因一時氣憤才會開槍，犯案後便往舊鐵條濕地公園處逃逸，直到上午離開後警方就在台29線與台88橋下逮捕嫌犯到案，至於槍枝來源警方將進一步追查。 高雄發生又發生槍擊案，引發議員李雅靜痛批「難道高雄只剩我沒有槍？」，對此高雄市警局局長黃明昭則說，肅槍一直是警方專案性的工作，警方會持續辦理，也已經請同仁務必強力肅槍；高雄市長陳其邁今天上午參加「高雄100、女力100」婦女節活動時則表示，警察同仁在15個小時案子就立刻偵破，現在很多像昨天個案的改造槍枝的問題，高雄市警察局也會和警政署針對肅槍的部分做專案的掃蕩。