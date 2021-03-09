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打造食安廉政平臺 黃偉哲當一日志工幫學童打菜

記者林怡孜/台南報導

2021-03-09 16:41:39

黃偉哲充當學童打菜助手，叮嚀學童要吃飽、吃好
▲黃偉哲充當學童打菜助手，叮嚀學童要吃飽、吃好（圖／記者林怡孜攝，2021,03,09）

台南市長黃偉哲今率領教育局、衛生局與政風處團隊前往安平區億載國小視查，確保校園午餐營養健康100分，食材來源符合「3章1Q」100分，還替孩童午餐打菜，叮嚀學童要吃飽飽，學習會更好。

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黃偉哲走入廚房，聽取校長林志政解說學校營養午餐備製及出餐情形，隨後前往4年1班教室，換好裝備擔任1日午餐志工，替小朋友打菜。學童看到市長大聲問好，今日午餐菜色為瓜子肉、四季豆炒玉米、白菜什錦，期間並由營養師操作校園食材登錄平臺，展示午餐食材用料、食材標章及豬肉食材來源地。

   

黃偉哲表示，台南市目前是自辦午餐比率最高的，高達百分之91%，市府對於學校的營養午餐極為重視，除了成立食安平臺，且透過教育局、衛生局與政風處跨局處辦理聯合稽查。非常感謝學校端與市府各局處配合，齊心努力打造良好的食安環境，將食材的生產履歷透明化，希望能將食安事件的發生率降到最低、安全提到最高。

  

▲營養師示範校園食材登錄平臺，向學童展示午餐食材、食材標章及豬肉來源（圖／記者林怡孜攝，2021,03,09）
▲營養師示範校園食材登錄平臺，向學童展示午餐食材、食材標章及豬肉來源（圖／記者林怡孜攝，2021,03,09）
 

市府政風處處長許志雲表示，政風團隊會同衛生局稽查人員及相關人員透過食安廉政平臺之運作，維護食品安全管理之公正執行，透過市府團隊跨局處合作，辦理學校營養午餐訪視及稽查工作，編織綿密食品安全網，掌握食材安全性，建構良善校園食安環境，共同守護孩子的健康，請家長安心並放心。

   

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