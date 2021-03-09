HBL／垃圾變戰靴？HBL回收打造冠軍球鞋
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-09 18:40:54
終場哨聲響起,HBL 2020-21 賽事完美落幕,在上萬球迷們的見證下,這群年輕菁英球員在場上發揮「憑本事放狠話」的熱情,與全力拼戰追求榮耀的「不浪費」態度，為鼓舞所有人在球場外也能延續「不浪費」的資源永續精神,Nike 在今年的 HBL 賽事期間,與高中體總攜手合作為年輕球迷帶來不同於以往的校園體驗,更運用創新思維打造多元創意活動,啟發球員及球迷們在日常生活中以實際行動共同守護籃球與運動世界的未來。
高掛在偌大小巨蛋球場正上方,一整排象徵四強隊伍榮耀的球隊精神錦旗,總是決賽最引人注目的視覺亮點;然而今年的錦旗和往年不同,是由「垃圾廢物」改造重生。自 HBL 賽季之初,Nike 便開始募集來自各隊球員和球迷的廢棄衣物,再製成為別具意義的球隊錦旗;相較於過去,今年透過回收再製而生的錦旗,不僅大幅降低了製作過程中的碳排放量,更彰顯球員與球迷團結一心的精神,賦予球隊錦旗更熱血深刻的意義,並期望藉由這超過 700 件回收衣物生命的延續,展現對環境永續的投入與重視。隨著球賽的節奏進行,場邊球迷的喝采以及加油聲此起彼落,為呼應球迷的應援熱情以及球場上不可或缺的「垃圾話」文化,今年 Nike 透過創新巧思,運用回收塑料打造了「憑本事放狠話 – 永續加油棒」,在 HBL 賽事期間,共蒐集了約 142,000 個塑膠瓶蓋以及 18,000 個牛奶瓶,並製作了9,000 支永續加油棒,除了在製程上有效減少碳排放量,更期望透過籃球應援文化中最「響亮」的道具,表達對地球環境永續的支持,並將所有球迷的每一聲喝采,都毫不浪費地傳遞給場上拼戰的球員們。在 HBL 決賽現場另一亮點,則是 NIKE HBL 決賽期間限定店的移動式回收處理系統 – 環生零耗機(MINI TRASH-PRESSO),為現場的球迷帶來永續創新的獨特體驗。在決賽兩天內,共有數百位球迷親自參與回收塑料循環再製、賦予廢物新生命的永續創新過程,透過環生零耗機的再製升級成為「Nike 環保口罩盒」,鼓勵球迷以安全環保的方式隨身攜帶口罩,於日常防疫新生活中貫徹資源不浪費的永續精神。時間回到今年 2 月,Nike 為上屆冠軍-能仁家商舉辦冠軍戒頒獎儀式,並別出心裁地運用回收紙質打造冠軍戒專屬戒盒,在細節上展現品牌「Move To Zero」環境永續計畫的使命與堅持,更期望球員們懷抱著在場上發揮潛能至 0 極限的熱情,延續不浪費天賦的態度,挑戰人生的不同階段。在長達數月的 HBL 賽事期間,我們共同見證了這群年輕球員為求勝利,全力奮戰到最後一刻的熱血信念。Nike 為鼓勵 MVP 的精彩表現,除了在決賽後頒發 Kobe Bryant Trophy 之外,也以第一雙運用再生材料打造的實戰籃球鞋 Nike Cosmic Unity,激勵球員「憑本事放狠話」,展現實力為「垃圾」重新定義,在提升球場表現之餘,更要以同樣的熱情信念與實際行動,一同保護運動環境的未來。